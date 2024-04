Fallout, quasi certo il rinnovo per una seconda stagione? Ecco cosa lo suggerisce

News Serie TV

La serie post-apocalittica basata sull'omonima saga di videogiochi sarà disponibile in streaming su Prime Video dall'11 aprile.

A poche ore dal debutto su Prime Video, Fallout, la nuova serie del duo di Westworld Jonathan Nolan e Lisa Joy basata su una delle più grandi saghe videoludiche di tutti i tempi, si sarebbe già assicurata il rinnovo per una seconda stagione. Sebbene Amazon non si sia ancora espressa ufficialmente, a suggerirlo è il fatto che il drama post-apocalittico ha ottenuto un credito d'imposta di 25 milioni di dollari dalla California, incentivi da utilizzare per produrre nello Stato.

Fallout: Rinnovo per una seconda stagione imminente?

Fallout è uno dei dodici show televisivi che nelle scorse ore hanno ricevuto incentivi per un totale di 152 milioni di dollari. Alla serie di Prime Video è stato riconosciuto il credito d'imposta più sostanzioso, seguita tra gli altri dal nuovo medical drama di Ryan Murphy Dr. Odyssey e dal prequel di NCIS incentrato su un giovane Leroy Jethro Gibbs. Si tratta di una mossa con cui la California cerca di attrarre investimenti sul proprio territorio, incoraggiando anche determinate produzioni a trasferirsi nello Stato. Nel caso di Fallout, una produzione ad alto budget, pur essendo ambientata a Los Angeles, per la prima stagione ha trovato più conveniente girare nello Stato di New York, nello Utah, nel New Jersey e in Namibia. Ora il credito d'imposta potrebbe rendere più attrattiva la California, rendendola così la 33esima serie a trasferirsi nello Stato nell'ultimo decennio grazie al programma gestito dalla California Film Commission.

"Dal portare Fallout a casa al tenere i classici in California, questo programma ha aiutato il nostro settore dell'intrattenimento, iconico e leader a livello mondiale, a creare decine di migliaia di posti di lavoro per i californiani e a generare miliardi di dollari per le comunità di tutto lo Stato negli ultimi 15 anni", ha dichiarato il governatore Gavin Newsom. Va ricordato tuttavia che ricevere crediti d'imposta, anche grandi somme come quella ottenuta da Fallout, non è una garanzia che il progetto andrà avanti. Le assegnazioni sono subordinate al rispetto di determinate condizioni. L'incentivo potrebbe rendere il rinnovo più facile, ma non è detto che Amazon decida di rinnovare la serie o di giare la seconda stagione in California. Vale come esempio la sua Citadel, che ha abbandonato il programma dopo aver ottenuto il credito.

A proposito di Fallout

Disponibile con tutti gli episodi da giovedì 11 aprile, Fallout racconta una storia di chi ha e chi non ha in un mondo in cui non c'è quasi più nulla da avere. 200 anni dopo l'apocalisse, i gentili abitanti dei lussuosi rifugi antiatomici sono costretti a tornare nell'infernale paesaggio irradiato che i loro antenati si sono lasciati alle spalle e sono scioccati nello scoprire l'universo incredibilmente complesso, allegramente bizzarro e incredibilmente violento che li aspetta. La serie segue in particolare una giovane donna di nome Lucy (interpretata Ella Purnell), abitante del Vault 33, la quale lascia dietro di sé l'unica vita che abbia mai conosciuto per avventurarsi nella zona pericolosamente ostile e selvaggia di una Los Angeles desolata. Una ragazza dallo spirito tipicamente americano, la natura idealista di Lucy viene messa alla prova quando alcune persone fanno del male ai suoi cari. Tra questi c'è anche suo padre Hank (Kyle MacLachlan), il Soprintendente del Vault 33, desideroso di cambiare il mondo in meglio.

Nel frattempo, seguiamo anche la storia di Maximus (Aaron Moten), un giovane soldato che nasconde un tragico passato mentre presta servizio nella Confraternita d'Acciaio, un'organizzazione tecno-religiosa che affonda le proprie radici nell'Esercito Americano, in particolare nella comunità scientifica militare esistente prima della Grande Guerra. Lui crede nella nobile causa della Confraternita di portare legge e ordine nella Zona Contaminata e farà tutto il necessario per raggiungere i loro obiettivi. Walton Goggins è invece il Ghoul, un sopravvissuto sfigurato dalle radiazioni, pragmatico e spietato che vaga per le terre desolate guadagnandosi da vivere come cacciatore di taglie. Qui di seguito è possibile rivedere il trailer ufficiale.