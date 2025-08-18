TGCom24
Fallout: La stagione 2, attesa per dicembre, si mostra nelle prime foto
Fallout
Anno: 2024
3,7
Fallout
Fallout: La stagione 2, attesa per dicembre, si mostra nelle prime foto

Emanuele Manta
8

Attesa su Prime Video per fine anno, la seconda stagione di Fallout si mostra in anteprima nelle prime foto ufficiali.

Fallout: La stagione 2, attesa per dicembre, si mostra nelle prime foto

Poiché dicembre è ancora piuttosto lontano, Prime Video ha pensato bene di alleviare le sofferenze dei fan di Fallout in attesa della seconda stagione pubblicando in anteprima alcune foto del prossimo capitolo del suo popolare adattamento live-action del videogioco omonimo. Ve li mostriamo qui in basso insieme al teaser poster.

Fallout: Le anticipazioni della stagione 2

Ambientata 200 anni dopo un'apocalisse nucleare, Fallout segue i sopravvissuti mentre escono dai loro rifugi antiatomici e scoprono un nuovo mondo incredibilmente complesso, allegramente strano e altamente violento. Ella Purnell interpreta Lucy, un'abitante del Vault 33 che lascia dietro di sé l'unica vita che abbia mai conosciuto per ritrovare suo padre nel mondo di superficie. Walton Goggins (Justified) è Il Ghoul, un sopravvissuto sfigurato dalle radiazioni, pragmatico e spietato, che vaga per le terre desolate guadagnandosi da vivere come cacciatore di taglie. Aaron Moten, invece, veste i panni di Maximus, un giovane soldato che crede nella nobile causa della Confraternita d'Acciaio di portare legge e ordine nella Zona Contaminata, facendo tutto il necessario per raggiungere i suoi obiettivi.

Fallout è diventata una delle tre serie più viste di sempre su Prime Video e ha ottenuto 16 nomination - tra cui miglior drama - all'edizione 2024 degli Emmy. I nuovi episodi della seconda stagione porteranno il pubblico in un viaggio attraverso le terre desolate del Mojave fino alla città post-apocalittica di New Vegas, permettendogli di conoscere diversi nuovi personaggi. La star di Mamma, ho perso l'aereo Macaulay Culkin ne interpreterà uno: un uomo che ricorda un genio folle. Ricordiamo inoltre che la serie è stata già rinnovata per un ulteriore, terzo ciclo di episodi.

Fallout

Fallout

Fallout

Fallout

Fallout

Fallout

Fallout

Fallout

Emanuele Manta
  • Redattore specializzato in Serie TV
  • Appassionato di animazione, videogame e fumetti
