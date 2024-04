Fallout: La serie tv di Prime Video rinnovata per una seconda stagione

News Serie TV

Grande successo per la serie post-apocalittica: è tra i titoli più visti di sempre su Prime Video.

C'è voluto poco, a Prime Video, per rinnovare Fallout per una seconda stagione, segno che a fare il botto non sono state soltanto le testate nucleari. Otto giorni dopo il debutto della nuova serie post-apocalittica basata sugli omonimi videogiochi di successo, il servizio streaming ha annunciato che le storie di Lucy, Maximus e del Ghoul continueranno in un nuovo ciclo di episodi.

Fallout: Il successo della serie tv di Prime Video

La notizia era attesa: da quando è uscita lo scorso 10 aprile, Fallout non ha mai lasciato il primo posto dei titoli più visti su Prime Video in molti Paesi in giro per il mondo, Italia inclusa. Lo stesso servizio streaming ha fatto sapere che, nei suoi primi quattro giorni di disponibilità, la serie di Lisa Joy e Jonathan Nolan si è affermata come uno dei tre titoli più visti di sempre sulla piattaforma, e la stagione più vista a livello globale dai tempi de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere.

"Jonah, Lisa, Geneva [Robertson-Dworet] e Graham [Wagner] hanno affascinato il mondo con questo show rivoluzionario e sfrenato", ha dichiarato la presidente di Amazon MGM Studios Jennifer Salke in un comunicato. "L'asticella era alta per gli amanti di questo iconico videogioco e finora sembra che abbiamo superato le loro aspettative, attirando milioni di nuovi fan nel franchise. Il cast guidato da Ella Purnell, Aaron Moten, Walton Goggins e Kyle MacLachlan è stato davvero eccezionale!". Gli ideatori e showrunner Robertson-Dworet e Wagner hanno affermato: "Porca... Grazie a Jonah, Kilter, Bethesda e Amazon per aver avuto il coraggio di realizzare uno show che affronta seriamente tutti i problemi più importanti della società di oggi - cannibalismo, incesto, torta di gelatina. Arriverà dell'altro!". Nolan e Joy hanno elogiato gli "showrunner incredibilmente brillanti" di Fallout e il suo "straordinario cast", aggiungendo: "Non vediamo l'ora di far esplodere di nuovo il mondo".