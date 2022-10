Fallout: La prima foto della serie tv di Prime Video ha tutto quello che i fan avrebbero voluto vedere

News Serie TV

L'immagine rivela una delle ambientazioni della serie: il Vault 33.

Benvenuti nel Vault 33! La prima foto ufficiale di Fallout, la serie live-action di Prime Video basata sul popolare videogame post-apocalittico di Bethesda Game Studios, rivela che il racconto messo a punto da Lisa Joy e Jonathan Nolan (gli stessi di Westworld) sarà ambientato, almeno in parte, in un bunker sotterraneo coinvolto molto marginalmente nelle storie del franchise.

Fallout: La prima foto della serie tv di Prime Video

Amazon ha condiviso lo scatto in occasione del 25° anniversario dell'uscita del primo gioco. L'immagine mostra tre personaggi di spalle, residenti del Vault 33, come si intuisce dalle iconiche tute blu e gialle che indossano. Entrambi fissano l'enorme porta del bunker che, completamente aperta, accoglie un misterioso visitatore, un uomo o una donna che potrebbe essere armato; non così anomalo per gli avventurieri del pericoloso mondo esterno.

Per chi non avesse confidenza con la storia, Fallout è ambientato nel 22° secolo, all'indomani di un olocausto nucleare che ha devastato il pianeta. I pochi sopravvissuti sono soprattutto ma non soltanto coloro che hanno avuto la fortuna (o la sfortuna) di rifugiarsi nei Vault, piccole comunità sotterranee solo in apparenza ben strutturate. Per proteggersi dalle radiazioni nucleari, ma anche dai letali mutanti e banditi delle desolate terre di superficie, stando a quello che veniva detto, ma in realtà parte di un esperimento governativo - studiare segmenti di popolazione per osservarne le reazioni allo stress dell'isolamento forzato e come avrebbero colonizzato la Terra dopo l'apertura dei Vault.

Sappiamo che il Vault 33 si trova a San Diego ed è uno dei rifugi più piccoli costruiti dalla Vault-Tec, con solo sei persone ammesse all'interno. Come nei videogame, la serie di Amazon è ambientata in un mondo in cui il futuro immaginato dagli americani alla fine degli anni '40 implode a causa di una guerra nucleare nel 2077. Gli attori al momento confermati nel cast sono Walton Goggins (Justified), Ella Purnell (Yellowjackets), Kyle Maclachlan (Twin Peaks), Aaron Moten (Disjointed) e l'esordiente Xelia Mendes-Jones.