Fallout è un trionfo: È la seconda serie più vista di sempre su Prime Video

La serie tv basata sul popolare videogioco di Bethesda ha attirato già 65 milioni di spettatori.

I videogiochi sono la nuova frontiera dell'industria dell'intrattenimento televisivo? Sì, se trattati con il rispetto che meritano. Lo ha dimostrato The Last of Us su HBO. E ora lo sta facendo Fallout su Prime Video. La nuova serie prodotta dal duo di Westworld Lisa Joy e Jonathan Nolan ha conquistato il numeroso e appassionato popolo della saga videoludica di Bethesda Softworks e tantissimi altri curiosi, generando numeri che hanno pochissimi precedenti nella storia del servizio streaming.

Fallout: Il successo in numeri

Prime Video fa sapere che, nei primi 16 giorni di disponibilità, almeno una parte della prima stagione di Fallout è stata vista da 65 milioni di spettatori in tutto il mondo. Si tratta del secondo miglior risultato di sempre per un contenuto del catalogo della piattaforma, dietro solo a Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere. Un dato ancora più interessante è che ad alimentare gran parte del successo di Fallout non è stato il pubblico statunitense ma quello internazionale: oltre il 60% del totale.

Amazon si è accorta subito di avere tra le mani un titolo dal potenziale enorme, sia dal punto di vista narrativo che di audience, e non ha perso tempo per rinnovarlo: l'ufficialità dell'okay alla produzione di una seconda stagione è arrivato appena 10 giorni dopo il debutto. Ambientata circa 200 anni dopo la fine della civiltà a causa di una guerra nucleare, la serie segue tre personaggi dai destini intrecciati: Lucy (interpretata da Ella Purnell), un'ingenua abitante del Vault 33 che esplora per la prima volta il mondo di superficie nel disperato tentativo di ritrovare suo padre dopo l'aggressione di un gruppo di predoni; Maximus (Aaron Moten), un giovane scudiero della Confraternita d'Acciaio in missione per trovare un membro fuggito dall'Enclave che si ritiene sia in possesso di un oggetto il quale potrebbe distruggere o salvare la nazione; e Il Ghoul (Walton Goggins), un non-morto che porta sul corpo i segni dell'esposizione alle radiazioni, sulle tracce dello stesso individuo come cacciatore di taglie.

"Jonah, Lisa, Geneva [Robertson-Dworet] e Graham [Wagner] hanno affascinato il mondo con questo show rivoluzionario e sfrenato", ha dichiarato la presidente di Amazon MGM Studios Jennifer Salke in occasione del rinnovo di Fallout. "L'asticella era alta per gli amanti di questo iconico videogioco e finora sembra che abbiamo superato le loro aspettative, attirando milioni di nuovi fan nel franchise. Il cast guidato da Ella Purnell, Aaron Moten, Walton Goggins e Kyle MacLachlan è stato davvero eccezionale!".