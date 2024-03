Fallout di Prime Video: Il trailer ufficiale ci accoglie nel Vault 33, prima che tutto precipiti

News Serie TV

La serie tv basata sul popolare videogame Bethesda anticipa di un giorno: sarà disponibile in streaming dall'11 aprile.

Nel mondo di Fallout non c'è salvezza per i deboli. La giovane Lucy lo scopre a sue spese quando nell'attesissima nuova serie post-apocalittica di Prime Video, adattamento dell'omonimo franchise di videogiochi di successo, lascia la sicurezza del suo Vault armata del suo ottimismo e poco altro per esplorare il mondo di superficie, devastato due secoli prima da una guerra nucleare. Non ha idea dei pericoli e delle mostruosità che la attendono, ma dimostra di essere molto più coraggiosa e forte di quanto non sembri, come anticipa il trailer ufficiale.





Fallout: La trama e i personaggi della serie tv

Prodotta dal duo di Westworld Lisa Joy e Jonathan Nolan, con quest'ultimo anche regista dei primi tre episodi, Fallout sarà disponibile in streaming su Prime Video dall'11 aprile, un giorno prima rispetto a quanto precedentemente annunciato. La serie, che rispecchia fedelmente la complessità dell'universo espansivo del videogioco e il suo tipico umorismo dark, racconta una storia originale ambientata in un mondo in cui i progressi nella tecnologia nucleare dopo la Seconda guerra mondiale hanno portato all'emergere di una società retro-futuristica e a una conseguente guerra per le risorse.

Una piccola parte della popolazione si è rifugiata in bunker antiatomici sotterranei conosciuti come Vault, costruiti per preservare l'umanità in caso di annientamento nucleare. Diversi decenni dopo, una giovane donna, Lucy (interpretata Ella Purnell), abitante del Vault 33, lascia dietro di sé l'unica vita che abbia mai conosciuto per avventurarsi nella zona pericolosamente ostile e selvaggia di una Los Angeles desolata. Una ragazza dallo spirito tipicamente americano, la natura idealista di Lucy viene messa alla prova quando alcune persone fanno del male ai suoi cari. In particolare, a suo padre Hank (Kyle MacLachlan), il Soprintendente del Vault 33, desideroso di cambiare il mondo in meglio.

Aaron Moten interpreta nel frattempo Maximus, un giovane soldato che nasconde un tragico passato mentre presta servizio nella Confraternita d'Acciaio, un'organizzazione tecno-religiosa che affonda le proprie radici nell'Esercito Americano, in particolare nella comunità scientifica militare esistente prima della Grande Guerra. Lui crede nella nobile causa della Confraternita di portare legge e ordine nella Zona Contaminata e farà tutto il necessario per raggiungere i loro obiettivi. Walton Goggins è invece il Ghoul, un sopravvissuto pragmatico e spietato che vaga per le terre desolate guadagnandosi da vivere come cacciatore di taglie. I ghoul sono uno degli elementi più riconoscibili del franchise di Fallout: esseri umani mutati e in putrefazione a causa dell'alta esposizione alle radiazioni che, oltre a renderli una specie di zombie, li ha fatti diventare incredibilmente longevi e resistenti. Mentre la maggior parte degli esemplari non è senziente, alcuni di loro sono riusciti a mantenere capacità intellettive e di linguaggio.

Il resto del cast include Moisés Arias (A un metro da te), Sarita Choudhury (Homeland), Michael Emerson (Person of Interest), Leslie Uggams (Deadpool), Frances Turner (The Boys), Dave Register (FBI), Zach Cherry (Scissione), Johnny Pemberton (Ant-Man), Rodrigo Luzzi (Dead Ringers), Annabel O'Hagan (Law & Order: Unità Speciale) e Xelia Mendes-Jones (La Ruota del Tempo).