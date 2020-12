Euphoria: Rue sconsolata e senza Jules nel trailer dello speciale natalizio

News Serie TV

Il primo dei due episodi extra andrà in onda anche in Italia su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV il 7 dicembre.

La Rue di Zendaya ha un unico pensiero in mente nel trailer ufficiale della prima parte dello speciale natalizio di Euphoria: la sua Jules. L'episodio, il primo di due episodi che faranno da ponte tra prima e seconda stagione del teen drama di HBO, andrà in onda anche in Italia, su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV, il 7 dicembre a sole 24 ore dalla messa in onda americana.

Euphoria: Da dove riparte la storia

I due nuovi episodi speciali di Euphoria (per il secondo ancora non è stata fissata una data di uscita) sono stati girati qualche mese fa con un numero ristretto di persone e rispettando rigidamente le linee guide anti Covid. La storia riparte dagli eventi del finale della prima stagione della serie quando Rue, dopo essere stata abbandonata alla stazione dei treni da Jules (Hunter Schafer), era tornata a casa e si era drogata di nuovo rischiando una seconda overdose. Dalla clip notiamo che Rue indossa gli stessi vestiti che aveva del finale della prima stagione, quindi non possiamo ancora stabilire se si sia salvata o meno. Che si tratti solo di una scena tratta dalla sua immaginazione?

Euphoria: La trama dello speciale natalizio

Nel primo episodio, scritto e diretto dal creatore della serie Sam Levinson e intitolato Trouble Don't Last Always, Rue "festeggerà" a suo modo il Natale, ma senza Jules. L'amica, infatti, le apparirà solo in sogno mentre nella realtà si ritroverà con il suo sponsor Ali (Colman Domingo, che tornerà in questo speciale) dopo una riunione dei narcotici anonimi. Nello stesso breve trailer, uscito dopo i poster ufficiali pubblicati qualche giorno da Zendaya, ritroviamo la protagonista triste e nostalgica senza la sua migliore amica. "Forse me lo merito", dice Rue nella clip mentre di trova in una desolata tavola calda prima di essere interrotta da Ali che è seduto a qualche tavolo di distanza. "Perché mi hai chiamato?", le chiede lo sponsor. Lo scopriremo, probabilmente, soltanto guardando l'episodio.