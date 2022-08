Euphoria 3, Barbie Ferreira lascia la serie: I perché di un addio preannunciato

News Serie TV

L'interprete di Kat Hernandez non tornerà nella terza stagione del teen drama di HBO: la dichiarazione dell'attrice e i retroscena.

Alla fine è successo. Barbie Ferreira, che ha interpretato l'enigmatico personaggio di Kat Hernandez nelle prime due stagioni di Euphoria, ha confermato che non sarà nella terza stagione dell'acclamato teen drama di Sam Levinson. L'attrice ha dato l'annuncio ai fan via Instagram ma voci sul suo addio si rincorrevano già da mesi.

Barbie Ferreira dice addio a Euphoria: L'annuncio

Ferreira ha deciso di confermare la notizia del suo addio alla serie, anticipata da Vulture, con una storia Instagram. "Dopo quattro anni nei panni di Kat, il personaggio più speciale ed enigmatico che ci sia, le devo dire addio con le lacrime agli occhi. Spero che molti di voi possano rivedersi in lei come ho fatto io e che siate stati felici nell'assistere al suo percorso che l'ha portata a trasformarsi nel personaggio che è oggi. Ho investito cura e amore nell'interpretarla e spero che voi ragazzi possiate sentirlo. Ti amo Katherine Hernandez", ha scritto l'attrice.

Il percorso complicato di Kat

Il personaggio di Kat è uno dei più interessanti e sfaccettati di Euphoria. Nella prima stagione, da studentessa più impopolare del liceo, subisce un cambiamento radicale quando prende coscienza di sé e del suo corpo non conforme agli standard imposti dalla società e inizia a mostrarsi senza veli su un sito hot. Allo stesso tempo, acquista fiducia in se stessa e trova l'amore con il personaggio di Ethan. Le cose, tuttavia, sono cambiate radicalmente nella seconda stagione quando gli autori le hanno dato poco spazio riservandole una storia marginale e a tratti inverosimile. Alla fine del secondo ciclo di episodi anche a noi era venuto il dubbio che, così come strutturato, il personaggio di Kat non potesse avere un futuro.

Le polemiche e i presunti dissapori con Sam Levinson

Ma i motivi dell'allontanamento di Ferreira potrebbero essere anche altri. Secondo quanto riportato dal sito Daily Beast qualche mese fa, l'attrice avrebbe discusso animatamente con il creatore Sam Levinson più volte durante le riprese della seconda stagione, anche per divergenze creative (in più di un'intervista Ferreira ha parlato di come le fosse stato cucito addosso il marchio di "icona della body positivity" senza che lei si fosse mai sentita tale). Inoltre si sarebbe ferita sul set mentre stava girando una scena in una vasca idromassaggio. HBO era intervenuta nella polemica assicurando che sul set la produzione adottava elevati standard di sicurezza e che nessuno aveva mai sollevato "lamentele formali".

Intanto, in attesa della terza stagione di Euphoria, vi ricordiamo che la seconda ha ottenuto ben 16 nomination ai prossimi premi Emmy, compresa quella per la migliore serie drammatica. Scopriremo il 12 settembre quante statuette si porterà a casa.