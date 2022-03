Euphoria 3 quando esce? Anticipazioni, trama, cast e tutto quello che sappiamo sulla terza stagione

News Serie TV

Dopo una seconda popolarissima stagione, si pensa già ai prossimi episodi del teen drama con Zendaya: abbiamo raccolto tutto quello che si sa fin da adesso.

La seconda stagione di Euphoria ha ufficialmente elevato questa serie, già apprezzata fin dall'uscita del primo ciclo nell'estate del 2019, nell'Olimpo dei fenomeni televisivi. Elogiata dalla critica ed esaltata dal pubblico - che infatti l'ha fatta diventare la serie più vista di HBO dopo Il Trono di Spade - ha creato dibattito, fatto discutere e appassionare come pochi show hanno saputo fare negli ultimi anni, tantomeno i teen drama più recenti. Non c'è affatto da stupirsi quindi che la serie di Sam Levinson, con una Zendaya già in odore di secondo Emmy, sia stata già rinnovata per una terza stagione. Dopo un finale a dir poco scioccante (in Italia disponibile su Sky e in streaming su NOW in contemporanea con gli Stati Uniti), siamo già tutti proiettati verso i prossimi episodi per i quali, tuttavia, bisognerà aspettare parecchio. Abbiamo raccolto le indiscrezioni e le anticipazioni sulla trama e sul cast: ecco tutto quello che sappiamo.

Euphoria: Quando esce la terza stagione?

Iniziamo con le note dolenti: proprio come accaduto tra la prima e la seconda stagione, sicuramente bisognerà pazientare per la terza stagione di Euphoria. Se nel primo caso, tuttavia, il ritardo era stato causato dalla pandemia, adesso a mettere i bastoni tra le ruote alla produzione sono i moltissimi impegni di Zendaya. L'attrice nei prossimi mesi sarà impegnata sul set di Dune 2 quindi la produzione della stagione 3 della serie non potrà iniziare prima del 2023. Dopo la messa in onda del finale della seconda stagione, tuttavia, è circolata la voce che bisognerà aspettare fino al 2024: in quel caso, è possibile che Euphoria torni proprio nei primi mesi dell'anno.

Euphoria 3: La trama

Il finale della seconda stagione, concitato ed emozionante, ha lasciato molte porte aperte. Rue, dopo aver toccato il fondo, sembra essere sulla via della redenzione: ha chiesto scusa ad Elliot e si è riavvicinata a Jules (Hunter Schafer), ma non sappiamo se la loro storia sia da considerarsi un capitolo chiuso e, soprattutto, non è chiaro se Rue riuscirà a rimanere pulita (c'è ancora quella questione in sospeso della valigia con la droga, che deve ancora ripagare a Laurie). C'è poi Fez (Angus Cloud) che ha visto morire davanti ai suoi occhi suo fratello Ash ed è rimasto lui stesso ferito; vedremo se finirà in carcere e come riuscirà ad andare avanti gravato dai sensi di colpa.

Probabilmente proseguirà anche il triangolo composto da Cassie (Sydney Sweeney), Maddy (Alexa Demie) e Nate (Jacob Elordi): Cassie e Nate sembrano essersi ormai allontanti ma è evidente che lei non si sia arresa all'idea di perderlo e probabilmente cercherà di riconquistarlo in tutti i modi possibili. Infine, sappiamo che Nate ha consegnato alla polizia una chiavetta USB contenente i video che testimoniano gli incontri sessuali di suo padre Cal con minorenni e che quest'ultimo è stato arrestato; è possibile che nella terza stagione ci sarà un processo a cui sarà chiamata a testimoniare anche Jules.

Il cast: chi tornerà nella stagione 3?

Due sono i ritorni già confermati: Dominic Fike, che ha debuttato nella stagione 2 di Euphoria nel ruolo di Elliot, un nuovo amico di Rue, ha recentemente rivelato che vedremo "assolutamente" Elliot anche nella stagione 3. Il dirigente di HBO Casey Bloys, inoltre, ha avuto premuta di rassicurare i fan sul fatto che Zendaya nella stagione 3, nonostante i suoi molti impegni su altri progetti. Per quanto riguarda il resto del cast, sembra che torneranno anche Angus Cloud nel ruolo Fez, Alexa Demie in quello di Maddy, Sydney Sweeney come Cassie, Jacob Elordi come Nate, Hunter Schafer nel ruolo di Jules e Maude Apatow come Lexi. L'unico membro del cast attualmente in forse è Barbie Ferreira, l'interprete di Kat Hernandez. Avrete notato che già nella seconda stagione il suo personaggio è stato parecchio ridimensionato e non ha avuto molto spazio: secondo quanto riportato da Daily Beast, l'attrice avrebbe discusso animatamente con il creatore Sam Levinson più volte, già durante la seconda stagione, per divergenze creative. Anche se queste voci non sono state confermate, sarà sicuramente interessante vedere se il personaggio di Kat riacquisterà importanza nella terza stagione, ammesso che ritorni.

Euphoria: La terza stagione sarà l'ultima?

È difficile stabilire, fin da ora, se Euphoria è destinata a finire con la terza stagione. Come tutti i teen drama, anche questo dovrà confrontarsi con un limite fisiologico: l'età degli attori, non più adolescenti da un pezzo. Visto il successo dello show, tuttavia, è assai probabile che HBO spinga per portare avanti la serie ancora per alcune stagioni. Casey Bloys ha detto che sul futuro di Euphoria farà decidere Sam Levinson e gli altri autori: a loro il duro compito di decidere se proseguire magari con un cast differente e quindi una nuova generazione di personaggi, la scelta più ovvia in questo caso.