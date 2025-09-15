Emmy 2025: Owen Cooper di Adolescence vince e fa la storia, ma non è il vincitore più giovane di sempre

News Serie TV

A soli 15 anni, l'attore rivelazione Owen Cooper si è portato a casa un Emmy come miglior attore non protagonista in una miniserie per la sua potente interpretazione in Adolescence, eppure non è l'interprete più giovane in assoluto a vincere un premio del genere.

Owen Cooper ha ufficialmente scritto una pagina di storia agli Emmy 2025. A soli 15 anni, ha vinto il premio come Miglior Attore Non Protagonista in una Miniserie per la sua intensa e toccante interpretazione di Jamie Miller in Adolescence, acclamata produzione Netflix che ha conquistato milioni di spettatori in tutto il mondo. L'attore britannico ha raggiunto un primato assoluto, eppure non è il più giovane interprete a vincere ai premi più importanti della TV.

Adolescence: Il successo della serie e il primato di Owen Cooper

In Adolescence Owen Cooper interpreta un tredicenne arrestato per l'omicidio della sua compagna di classe, Katie Leonard. Cooper aveva appena 14 anni quando ha girato la serie, che è diventata un vero fenomeno globale: oltre 140 milioni di visualizzazioni nei primi tre mesi, ogni episodio girato in un'unica ripresa continua e un impatto culturale significativo grazie ai dibattiti internazionali promossi sul legame tra la cultura "incel" online e la violenza nel mondo reale.

Con questa vittoria, Cooper diventa il più giovane vincitore maschile in qualsiasi categoria di recitazione agli Emmy, superando il precedente record di Scott Jacoby, che nel 1973 vinse a 16 anni per That Certain Summer. Tuttavia, non è il più giovane vincitore di sempre: questo primato spetta a Roxana Zal, che nel 1984 vinse a soli 14 anni come miglior attrice non protagonista per Something About Amelia.

Il discorso emozionante

Sul palco, visibilmente commosso, Cooper ha pronunciato un discorso che ha emozionato per la sua sincerità e il suo spirito d'ispirazione:

"Onestamente, quando ho iniziato questi corsi di recitazione un paio di anni fa, non mi aspettavo nemmeno di essere negli Stati Uniti, figuriamoci qui. Ma penso che stasera dimostri che se ascolti, ti concentri e esci dalla tua zona di comfort, puoi ottenere, puoi ottenere qualsiasi cosa nella vita. Non ero nessuno circa tre anni fa. Ora sono qui. Quindi penso che se stai ascoltando, ti stai concentrando e semplicemente esci un po' dalla tua zona di comfort… chi se ne importa se ti imbarazzi? Tutto può essere possibile"

Ha poi ringraziato la sua famiglia, il cast e la troupe, in particolare Stephen Graham, co-creatore e interprete del padre di Jamie nella serie. "Potrebbe esserci il mio nome su questo premio, ma appartiene davvero alle persone dietro la macchina da presa, a Stephen e a tutto il cast", ha aggiunto. Una curiosità: prima della cerimonia, Cooper aveva espresso il desiderio di incontrare Jake Gyllenhaal, anche lui nominato. Sul red carpet, Gyllenhaal lo ha sorpreso con un regalo inaspettato: una piccola anatra portafortuna, simile a quella che un amico gli regalò quando fu nominato all'Oscar per Brokeback Mountain. E diremmo che ha funzionato bene.

Una serata da record per Adolescence

La vittoria di Cooper è stata solo una delle numerose soddisfazioni per Adolescence che si è aggiudicata anche il premio come Miglior Miniserie, Miglior Regia, Miglior Sceneggiatura, Miglior Attore Protagonista in una Miniserie (Stephen Graham) e Miglior Attrice Non Protagonista (Erin Doherty). Stephen Graham, salendo sul palco per ritirare l’Emmy alla sceneggiatura insieme al co-creatore Jack Thorne, ha dichiarato: "Non ci aspettavamo che il nostro piccolo progetto avesse un impatto così grande".

Owen Cooper si unisce così a una ristretta cerchia di giovanissimi premiati nella storia degli Emmy, insieme a nomi come Kristy McNichol, Zendaya, Scott Jacoby e Roxana Zal. La sua performance in Adolescence ha lasciato il segno e sicuramente sarà solo l'inizio di una carriera promettente. Prossimamente, infatti, lo vedremo anche nei panni del giovane giovane Heathcliff nel nuovo adattamento di Cime Tempestose di Emily Brontë, diretto da Emerald Fennell e previsto in uscita a febbraio 2026.