Emily in Paris torna su Netflix con la stagione 4: Un video ci ricorda dove eravamo rimasti

La prima parte della nuova stagione sarà disponibile in streaming su Netflix a Ferragosto.

Le Olimpiadi saranno anche terminate, ma non è ancora il momento di lasciare Parigi. Dopodomani, giovedì 15 agosto, su Netflix saranno disponibili finalmente i primi 5 episodi della quarta stagione di Emily in Paris, la deliziosa comedy romantica con protagonista Lily Collins. Poiché è passato più di un anno e mezzo dall'ultima volta che la serie creata da Darren Star (lo stesso di Sex and the City) ha avuto qualcosa da raccontare, un ripassino su cosa era accaduto e su dove avevamo lasciato Emily, Mindy, Gabriel, Alfie, Sylvie e gli altri personaggi non può che fare comodo. Sono gli stessi protagonisti a offrirlo in questo video condiviso dal servizio streaming.

Emily in Paris: Cosa ci aspetta nella stagione 4

Detto questo, cosa succede ora? I drammi non mancano nella vita parigina di Emily, ma lei è pronta a compiere scelte audaci per ottenere tutto ciò che vuole dalla città e dall'uomo dei suoi sogni. Dopo i drammatici eventi al matrimonio fallito tra Gabriel e Camille, Emily è sconvolta: prova forti sentimenti per due ragazzi diversi, ma ora Gabriel aspetta un figlio dalla sua ex, e le peggiori paure di Alfie su lei e Gabriel sono state confermate. In agenzia, Sylvie è costretta ad affrontare uno spinoso dilemma del suo passato per il bene del suo matrimonio, e il team dell'Agence Grateau deve affrontare cambiamenti di personale. Mindy e la band si preparano per l'Eurovision, ma quando i fondi finiscono sono costretti a risparmiare. La chimica tra Emily e Gabriel è innegabile mentre lavorano insieme per raggiungere una stella Michelin, ma due grandi segreti minacciano di mettere a rischio tutto quello che hanno sempre desiderato.

Dopo questi primi episodi, bisognerà attendere il 12 settembre prima di poter vedere i successivi cinque, gli ultimi della quarta stagione. Per quanto riguarda le nuove aggiunte al cast, ci sono anche due italiani: Raoul Bova e Eugenio Franceschini. Il primo interpreta Giancarlo, un regista pubblicitario romano affascinante, sicuro di sé e di successo, ex professore di cinema di Sylvie. Il secondo è stato scelto invece per il ruolo di Marcello. Originario di Roma, diretto e sicuro di sé, Marcello dà valore alla semplicità, è concreto ma mai appariscente e fedele alle radici dell'azienda di famiglia.