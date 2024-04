Emily in Paris si gira a Roma e Lily Collins si gode la dolce vita: Le foto

News Serie TV

La produzione della quarta stagione di Emily in Paris si è spostata in Italia e la protagonista sta visitando i luoghi più iconici della capitale: quali avventure aspettano Emily Cooper?

Cappello di paglia, grandi occhiali da sole neri, una fresca giacca di colore arancio bruciato e delle sneakers. Lily Collins sceglie un look casual chic per godersi le visite ad alcuni dei monumenti romani più famosi, come il Colosseo e la Bocca della verità. La produzione della quarta stagione di Emily in Paris si è spostata da Parigi a Roma e, proprio in questi giorni, l'attrice è in giro per la capitale, come testimoniano le molte foto che ha condiviso sulla sua pagina Instagram.

Emily in... Rome: Le riprese della quarta stagione a Roma

Non è un mistero il fatto che Emily in Paris avrebbe fatto tappa a Roma nella quarta stagione. Lo aveva svelato la stessa Lily Collins con un video in occasione dell'evento globale per i fan TUDUM lo scorso giugno. "La scorsa stagione è terminata con una nota drammatica. E non finisce qui. Sono successe tante cose, e abbiamo bisogno di risposte. Emily e Gabriel torneranno insieme? Vorrei potervi dire di più ma dovrete scoprirlo da soli. Quello che posso dirvi è che ci saranno più divertimento, più moda e naturalmente più drama in serbo per voi. Emily dovrà decidere se quello che ha sempre voluto è ciò di cui ha realmente bisogno. E mentre il suo cuore rimane ancorato a Parigi, la sua vita prende una svolta inaspettata nella prossima stagione. Non sorprendetevi di vederla impegnata in una vacanza romana", aveva detto l'interprete di Emily Cooper nel video messaggio per i fan.

I luoghi precisi delle riprese, purtroppo, sono top secret e non sappiamo per quanto tempo Lily Collins e la troupe della serie Netflix si fermeranno a Roma. Quel che è certo è che le riprese a Parigi sono terminate visto che l'attrice ha postato alcune foto del wrap party (la festa di fine riprese) a cui ha partecipato insieme alla co-star Ashley Park. Il cambio di location è diventato d'obbligo, considerato anche che Parigi si sta preparando ad ospitare i prossimi Giochi olimpici e diverse zone della città sono già off-limits. Quali avventure attenderanno Emily Cooper nella nostra capitale? C'è chi fa già ironia su X scrivendo: "finalmente emily in rome ma al primo giorno di lavoro c'è uno sciopero atac i taxi sono introvabili arriva in ritardo e perde il lavoro - fine della serie" o chi risponde: "Emily in Rome ma deve lavorare 80 ore a settimana per mangiare fuori una sera al mese".

Emily in Paris: Dove eravamo rimasti e quando esce la quarta stagione

Ma vi ricordate come avevamo lasciato Emily nel finale della terza stagione? La festa di fidanzamento di Gabriel (Lucas Bravo) e Camille (Camille Razat) era finita nel caos. Quando Gabriel aveva scoperto che il suo ristorante avrebbe avuto una stella Michelin, lui e Camille avevano preso la decisione improvvisa di sposarsi. Camille, però, aveva cambiato idea nel bel mezzo della cerimonia e, di fronte a tutti, aveva ammesso di aver stretto (e infranto) un patto con Emily secondo cui nessuna delle due avrebbe dovuto frequentare Gabriel. Se ne era andata furibonda, lasciando solo il povero Gabriel all'altare.

Netflix non ha ancora annunciato una data d'uscita della quarta stagione di Emily in Paris, la cui produzione è stata già rallentata dallo sciopero degli sceneggiatori. Ottimisticamente la serie potrebbe tornare con i nuovi episodi in streaming già entro la fine dell'anno ma è più probabile che la vedremo nel 2025.