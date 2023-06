Emily in Paris farà tappa in Italia nella quarta stagione! L'annuncio di Lily Collins

News Serie TV

L'americana trapiantata a Parigi Emily Cooper farà un viaggio a Roma nella prossima stagione di Emily in Paris in arrivo prossimamente su Netflix.

Buongiorno Emily! Nella quarta stagione di Emily in Paris, in arrivo prossimamente su Netflix, saluteremo in italiano la perspicace direttrice marketing interpretata da Lily Collins. L'attrice, ospite dell'evento globale per i fan TUDUM, si è rivolta ai fan svelando che in uno dei prossimi episodi della serie la sua Emily farà tappa in Italia organizzando una vacanza nella capitale, Roma. Guardate il video qui sotto.

Emily in Paris: Dove eravamo rimasti?

Nel finale della terza stagione di Emily in Paris la festa di fidanzamento di Gabriel (Lucas Bravo) e Camille (Camille Razat) finisce nel caos. Quando Gabriel scopre che il suo ristorante avrà una stella Michelin, lui e Camille prendono la decisione improvvisa di sposarsi proprio in quel momento. Le cose sembrano andare secondo i piani fino a quando Camille non cambia idea nel bel mezzo della cerimonia e, di fronte a tutti, ammette di aver stretto (e infranto) un patto con Emily secondo cui nessuna delle due avrebbe dovuto frequentare Gabriel. Dice che tutti sanno che Gabriel ed Emily si sono innamorati l'uno dell'altra da quando si sono conosciuti e che lei è stanca di giocare. Se ne va furibonda, lasciando solo il povero Gabriel all'altare.

Le anticipazioni di Lily Collins

"La scorsa stagione è terminata con una nota drammatica. E non finisce qui. Sono successe tante cose, e abbiamo bisogno di risposte. Emily e Gabriel torneranno insieme? Vorrei potervi dire di più ma dovrete scoprirlo da soli. Quello che posso dirvi è che ci saranno più divertimento, più moda e naturalmente più drama in serbo per voi. Emily dovrà decidere se quello che ha sempre voluto è ciò di cui ha realmente bisogno. E mentre il suo cuore rimane ancorato a Parigi, la sua vita prende una svolta inaspettata nella prossima stagione. Non sorprendetevi di vederla impegnata in una vacanza romana", dice Lily Collins nel messaggio per i fan.

Quando esce la prossima stagione su Netflix?

Sembra, tuttavia, che per la prossima stagione di Emily in Paris dovremo aspettare più del solito. L'inizio delle riprese della quarta stagione nella capitale francese, previsto inizialmente per la fine dell'estate o l'inizio dell'autunno, è stato rinviato di due mesi a causa dello sciopero degli sceneggiatori. La produzione non esclude ulteriori ritardi se l'agitazione dovesse protrarsi a lungo. Difficilmente, quindi, i nuovi episodi arriveranno entro la fine dell'anno a dicembre, così come accaduto con la stagione precedente.