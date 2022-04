Emily in Paris: Lucien Laviscount tornerà a tempo pieno nella stagione 3

News Serie TV

La serie di Darren Star è stata già rinnovata anche per una quarta stagione: le riprese dei nuovi episodi inizieranno quest'estate a Parigi.

Sembra proprio che il cuore di Emily sarà ancora diviso tra due gentiluomini nella stagione 3 di Emily in Paris. Durante un evento dedicato alla serie al PaleyFest, Netflix ha fatto sapere che è stato promosso a regolare - e quindi tornerà a tempo pieno nei prossimi episodi - Lucien Laviscount, l'interprete dell'affascinante londinese Alfie che ha fatto perdere la testa alla protagonista nel corso della seconda stagione.

Emily in Paris 3: Tornerà Alfie

Nella seconda stagione Laviscount ha interpretato Alfie, bellissimo e cinico banchiere inglese che Emily (Lily Collins) ha conosciuto al corso di francese. I due hanno iniziato a frequentarsi e la loro amicizia si è ben presto trasformata in una relazione romantica. Nel finale, Alfie è tornato a Londra ma ha chiesto a Emily di provare ad avere una relazione a distanza, nonostante il cuore di lei sia diviso e batta anche per Gabriel (il vicino di casa e chef interpretato da Lucas Bravo). Ma proprio quando lei stava per confessare a quest'ultimo i suoi sentimenti, la ex di lui Camille le ha rivelato che erano tornati insieme. Nel frattempo la protagonista si è ritrovata a un bivio anche dal punto di vista lavorativo: Sylvie (Philippine Leroy-Beaulieu) le ha chiesto di lasciare l'agenzia di marketing Savoir per seguirla in una nuova avventura lavorativa, e questo significherebbe un trasferimento in pianta stabile a Parigi.

Le dichiarazioni di Darren Star

Parlando della terza stagione, il creatore di Emily in Paris Darren Star aveva detto: "Emily si trova di fronte a una decisione importante. Ha più porte davanti a sé alla fine della stagione 2, e la nostra sfida è decidere quale di quelle porte sceglierà e perché. Questo è ciò di cui parlerà la terza stagione. Quando vivi in ​​un paese straniero, una delle domande è 'dov'è il tuo cuore?' È il posto da cui vieni o il posto in cui ti trovi in un dato momento? Anche Emily starà lottando con questo dilemma". Sul ritorno di Alfie lo showrunner era subito sembrato molto propenso a non lasciare andare via facilmente il personaggio anticipando: "Amo Alfie, personalmente. Non lo farei fuori dalla serie, e penso che nemmeno Emily dovrebbe farlo fuori dalla sua vita. Londra non è lontana da Parigi". Ecco quindi che l'attore è stato riconfermato nel cast e tornerà sul set insieme agli altri protagonisti in estate, quando inizieranno le riprese dei nuovi episodi a Parigi. E considerato che la serie è stata già rinnovata anche per una quarta stagione, potremmo vederne delle belle.