Emily in Paris, Lucas Bravo sull'improvvisa popolarità ottenuta grazie alla serie: "Fa strano avere dei fan"

News Serie TV

L'attore che interpreta l'affascinante chef Gabriel nella comedy di Darren Star disponibile in streaming su Netflix è diventato in poco tempo un sex symbol internazionale: eppure ancora non riesce a crederci.

Con il suo sguardo intenso, il suo sorriso ammiccante e un fare da tombeur de femmes che non lascia indifferenti, Lucas Bravo ha incantato gli spettatori di Emily in Paris, la serie di Darren Star arrivata in streaming su Netflix lo scorso 2 ottobre e immediatamente diventata uno dei contenuti più visti sulla piattaforma. L'attore trentaduenne, figlio del noto calciatore francese Daniel Bravo, nella serie interpreta l'irresistibile Gabriel, lo chef e vicino di casa di Emily (Lily Collins). Grazie alla comedy romantica ambientata a Parigi, in poche settimane il suo nome è diventato tra i più cercati su Google e le sue foto sono apparse sulle bacheche di molti fan. Curiosamente, questa improvvisa notorietà è arrivata mentre Bravo si trova confinato in un albergo di Budapest dove sta girando il suo prossimo film, Mrs. Harris Goes to Paris. Raggiunto da una giornalista di People, l'attore ha raccontato come sta vivendo la popolarità e come è cambiata la sua vita dopo l'uscita di Emily in Paris su Netflix.

Lucas Bravo e la notorietà grazie a Emily in Paris

"Sono solo in una stranza d'albergo. Mi muovo esclusivamente per andare sul set. Sto cercando di non prestare troppa attenzione al brusio che si è creato attorno alla serie perché voglio rimanere concentrato sul film che sto girando adesso, anche se capisco che Emily in Paris abbia attirato molta attenzione. Ma è davvero strano vivere questo contrasto adesso", ha spiegato Lucas Bravo. Nelle ultime settimane moltissimi utenti hanno iniziato a seguirlo su Instagram, a postare le sue foto e a commentarle. Che effetto gli avrà fatto? "I fan online sono molto rispettosi, devo dire. Mi fa anche strano chiamarli fan perché per me è una cosa improvvisa. Ma sono molto felice che alla gente sia piaciuta la serie", ha aggiunto l'attore. E a proposito delle critiche da parte dei francesi che lo show ha attirato, l'attore - che già si era espresso a riguardo - ha detto di comprendere i giudizi negativi. "Sono francese, so cosa provano, come si sentono e perché hanno detto certe cose. Ma per certi aspetti è anche una sensazione positiva", ha ribadito.

Emily in Paris: Lucas Bravo risponde alle critiche dei francesi Leggi anche

La popolarità social dell'interprete di Gabriel

A causa della pandemia e degli attuali impegni lavorativi, Bravo si è relazionato con i suoi nuovi fan soprattutto virtualmente. "Molti su Instagram mi scrivono semplicemente che hanno apprezzato il personaggio di Gabriel e mi parlano di come siano riusciti a evadere dalla realtà per un po' grazie alla serie, durante questo folle anno che stiamo vivendo", ha raccontato ancora l'attore svelando anche un aneddoto personale risalente a qualche settimana fa, durante il weekend di lancio della serie: "È successo che due ragazze mi hanno fatto una foto di nascosto mentre ero al ristorante e poi mi hanno taggato su Instagram. È stato strano e molto difficile da comprendere per me. Ok, ero lusingato ma anche un poì spaventato".

Mentre dovrà ancora attendere per incontrare di persona i nuovi numerosissimi fan, Bravo si gode il successo aspettando il giorno in cui potrà tornare a Parigi, una volta finito il lavoro sul set di Mrs. Harris Goes to Paris. "Credo che le cose si sistemeranno e potrò tornare a una vita normale". Ma, ora che è diventato famoso in tutto il mondo, ci riuscirà?

Per tutte le altre notizie sulla serie, potete leggere il nostro approfondimento con le anticipazioni e tutto quello che sappiamo su Emily in Paris 2.