Emily in Paris è ancora Emily in Roma nel primo trailer della stagione 5
Emily in Paris è ancora Emily in Roma nel primo trailer della stagione 5

Carolina Mautone
5

La quinta stagione di Emily in Paris arriva il 18 dicembre su Netflix ripartendo dall'Italia: ecco il primo teaser trailer e tutto quello che sappiamo.

Emily in Paris è ancora Emily in Roma nel primo trailer della stagione 5

Emmanuel Macron dovrà farsene una ragione: Emily in Paris è ancora Emily in Roma, almeno all'inizio della stagione 5, in arrivo il 18 dicembre su Netflix. Il servizio di video in streaming ha diffuso il primo teaser trailer della nuova stagione in cui vediamo che Emily Cooper (Lily Collins) resterà tra i sanpietrini della Città Eterna ancora per un po'.

Emily in Paris: Dove eravamo rimasti e tutte le anticipazioni

Dopo il finale della quarta stagione, con Emily che lascia Parigi per seguire il fascino italiano di Marcello (Eugenio Franceschini) e guidare la sede romana dell'Agence Grateau, la quinta stagione riparte proprio da Roma, tra rovine antiche, giri in barca e feste decadenti in stile La grande bellezza. Ma, come ha confermato il creatore Darren Star, Emily tornerà anche a Parigi. "Emily avrà una presenza a Roma, ma questo non significa che non sarà a Parigi. Vogliamo che trovi un equilibrio tra vita privata e lavoro. Marcello arriva nel momento perfetto", ha anticipato Star.

Da Roma a Parigi, passando per Venezia

Le riprese della stagione 5 si sono svolte tra Roma e Venezia, con alcune scene ambientate nel lussuoso Hotel Danieli, affacciato sulla laguna. Il teaser mostra subito una Roma da cartolina, tra scorci del Foro Romano e momenti di romanticismo con Marcello, il nuovo interesse amoroso di Emily. Ma oltre all'amore, la protagonista si trova alle prese con nuove sfide professionali e personali nella capitale italiana. La trama ufficiale della stagione 5 promette una svolta importante:

"Ormai alla guida dell'Agence Grateau a Roma, Emily si trova ad affrontare difficoltà sia professionali che sentimentali, mentre cerca di adattarsi alla vita nella capitale. Ma proprio quando tutto sembra andare per il meglio, un'idea imprenditoriale non ha l'esito sperato e la sua vita e la sua carriera subiscono pesanti conseguenze. In cerca di stabilità, Emily si lascia andare allo stile di vita francese, ma un grande segreto minaccia una persona a lei cara. Dopo aver affrontato il conflitto con decisione, Emily scopre legami più profondi, una rinnovata chiarezza e la consapevolezza nell'accogliere nuove opportunità"

Il cast della quinta stagione

Oltre a Collins e Franceschini, torna, naturalmente, il cast ormai amato dai fan: Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie), Ashley Park (Mindy), Lucas Bravo (Gabriel), Samuel Arnold (Julien), Bruno Gouery (Luc), William Abadie (Antoine) e Lucien Laviscount (Alfie). Non ci sarà Camille Razat, la quale non riprenderà il ruolo di Camille, l'amica di Emily e l'ex fidanzata di Gabriel. Tra le nuove aggiunte al cast troviamo Bryan Greenberg (Suits LA) nei panni di Jake, un espatriato americano che vive a Parigi, Michèle Laroque (La mia vita in rosa) di Yvette, una vecchia amica di Sylvie, e Minnie Driver, nei panni della Principessa Jane, un'amica reale di Sylvie.

Carolina Mautone
