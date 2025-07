Emily in Paris dopo Roma sbarca a Venezia! Riprese della stagione 5 ad agosto

News Serie TV

Venezia ospiterà le riprese della quinta stagione di Emily in Paris, girata anche a Roma e a Parigi: ecco quando e cosa dobbiamo aspettarci.

Dopo aver conquistato Parigi e aver fatto un'importante tappa a Roma, Emily in Paris è pronta a sbarcare nella meravigliosa cornice di Venezia. Alcune scene della quinta stagione della serie Netflix che segue le avventure della giovane americana Emily Cooper (Lily Collins) saranno girate anche nel centro storico della Serenissima dal 15 al 25 agosto 2025, quindi proprio a ridosso dell'apertura della Mostra del cinema di Venezia.

Emily in Paris 5 si girerà anche a Venezia

L'annuncio ufficiale è arrivato dal presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, che in un post entusiasta sui social ha confermato la notizia del set di Emily in Paris a Venezia. "È una notizia straordinaria, che conferma come il nostro territorio sia sempre più attrattivo per le grandi produzioni audiovisive globali, grazie al suo patrimonio unico e al lavoro di squadra tra istituzioni e operatori del settore", ha scritto Zaia.

Il presidente della Regione Veneto ha anche ringraziato la Veneto Film Commission e la casa di produzione locale 360 Degrees Film, impegnata nei sopralluoghi insieme al regista della serie Andrew Fleming, per aver reso possibile l'arrivo della produzione in laguna. "È un orgoglio vedere talenti veneti valorizzare la loro terra e portare il Veneto in milioni di case in tutto il mondo!! Ci vediamo sul set, nella nostra splendida Venezia", ha concluso.

Emily in Italia tra Roma e Venezia

La quinta stagione della serie ideata da Darren Star ha già fatto tappa in Italia, con alcune scene girate a Roma a partire dallo scorso maggio. Lily Collins è stata avvistata nella capitale in sella a una Vespa bianca davanti alla boutique Fendi, e poi sulla terrazza panoramica del ristorante giapponese sopra la stessa. Ricorderete che alla fine della stagione 4 Emily aveva deciso id restare a Roma al fianco del nuovo interesse amoroso Marcello, interpretato dall'attore italiano Eugenio Franceschini.

Ma ora sappiamo che Roma non sarà l'unica location italiana. Venezia offrirà nuovi spunti e set suggestivi per le vicende della protagonista, sempre divisa tra le complicazioni del cuore e del lavoro. Nonostante l'allontanamento temporaneo da Parigi, la capitale francese continuerà a essere parte integrante della serie, come ha confermato lo stesso Darren Star, che ha promesso una stagione "davvero fantastica".

Nuovi volti nel cast

Accanto a Lily Collins e Eugenio Franceschini, ci saranno anche le new entry Minnie Driver, Michèle Laroque e Bryan Greenberg. Driver interpreterà la Principessa Jane, un'amica di Sylvie che ha sposato un membro della nobiltà. Laroque sarà Yvette, una vecchia conoscenza di Sylvie, mentre Greenberg vestirà i panni di Jake, un americano trapiantato a Parigi.

Dopo il successo clamoroso della quarta stagione, che ha dominato la Top 10 globale con quasi 20 milioni di visualizzazioni nei primi quattro giorni, la quinta stagione di Emily in Paris è attesa su Netflix entro la fine del 2025.