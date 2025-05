Emily in Paris 5 si gira a Roma: Le location delle riprese e tutto quello che sappiamo

News Serie TV

La produzione di Emily in Paris è tornata a Roma per la quinta stagione: i luoghi delle riprese e gli ultimi aggiornamenti dal set.

La Città Eterna ama Emily Cooper! E per il secondo anno consecutivo Emily in Paris, la serie di successo di Netflix, fa tappa a Roma. Come anticipato qualche settimana fa, la produzione della quinta stagione delll'amata serie è ufficialmente iniziata nella Capitale e la protagonista Lily Collins lo ha confermato con un selfie pubblicato su Instagram. Al suo fianco nel primo giorno di riprese romane anche Eugenio Franceschini, l'interprete di Marcello, il nuovo affascinante interesse amoroso italiano della giovane americana. Ma quali saranno i luoghi che faranno da cornice alle nuove avventure romane di Emily? E chi rivedremo nei prossimi episodi? Facciamo il punto.

Emily in Paris 5: Da dove riparte la nuova stagione

Dopo aver dominato le classifiche con la quarta stagione - prima nella Top 10 globale di Netflix con quasi 20 milioni di visualizzazioni nei primi quattro giorni - la serie ideata da Darren Star riparte dall'Italia, dove avevamo lasciato la protagonista nel finale del ciclo precedente. Star ha dichiarato che portare Emily a Roma è stato un modo per sorprendere il pubblico e dimostrare che la serie può espandersi oltre i confini parigini. “Dai tetti di Parigi alle rovine di Roma, non vediamo l’ora di mostrare dove ci porterà il prossimo capitolo di Emily", ha affermato il creatore specificando, in ogni caso, che nei prossimi mesi si tornerà a girare a Parigi.

Le location delle riprese a Roma

Le riprese della nuova stagione sono iniziate ufficialmente mercoledì 7 maggio, e Roma è subito diventata protagonista. Lily Collins è stata avvistata nel cuore della città in sella a una Vespa bianca davanti alla boutique Fendi, e poco dopo sulla terrazza panoramica del ristorante giapponese sopra la boutique stessa.

Il ritorno del cast, le novità della trama e la data d'uscita

Accanto a Lily Collins torneranno anche gli storici protagonisti della serie: Ashley Park (Mindy), Lucas Bravo (Gabriel), Samuel Arnold (Julien), Bruno Gouery (Luc), William Abadie (Antoine), Lucien Laviscount (Alfie), e ovviamente Eugenio Franceschini nel ruolo di Marcello. Presente anche Raoul Bova, che nella quarta stagione ha interpretato un vecchio amico (anzi, qualcosa di più) di Sylvie. Non ci sarà, invece, Camille Razat, l'interprete del terzo incomodo nella relazione tra Gabriel e Emily.

Una scena è stata girata anche nel quartiere Coppedè, angolo unico e fiabesco della capitale, noto per il suo mix di stili architettonici. Qui, Emily e Sylvie (Philippine Leroy-Beaulieu) sono state protagoniste di una sequenza nei pressi di Piazza Mincio, con la celebre Fontana delle Rane sullo sfondo. Altra tappa suggestiva delle riprese è stata Via dei Coronari, una delle strade più iconiche di Roma che collega Ponte Sant’Angelo a Piazza Navona. Emily, sempre impeccabile nello stile, ha sfoggiato il nuovo taglio di capelli con cui la sua interprete si era già presentata in occasione della premiere romana della seconda parte della quarta stagione, lo scorso settembre: un caschetto corto e chic. Nelle immagini dal set, inoltre, la vediamo indossare una splendida jumpsuit anni ’70 e grandi occhiali da sole geometrici. A quanto si vocifera, la produzione potrebbe spostarsi anche nella vicina Tivoli nelle prossime riprese.

La nuova stagione, per quanto ne sappiamo, esplorerà il rapporto appena nato tra Emily e Marcello. “C'è una vera scintilla tra loro,” ha confermato Star a Tudum. Collins, dal canto suo, ha dichiarato a Good Morning America di voler mostrare una Emily più equilibrata tra lavoro e vita privata, lontana dalla modalità vacanza a cui siamo abituati. Ma il cuore di Emily è ancora diviso: Gabriel, il suo storico vicino e fidanzato intermittente, ha avuto un'illuminazione nel finale della quarta stagione e si è presentato a Roma alla porta di Emily. Vuole stare con lei, ma dovrà affrontare le conseguenze delle sue scelte passate.

E una probabile data d'uscita? Come accaduto lo scorso anno, anche stavolta non dovremo aspettare un'eternità in attesa dei nuovi episodi: il debutto della quinta stagione di Emily in Paris è previsto su Netflix entro la fine del 2025.