Emily in Paris: Corsa contro il tempo per iniziare le riprese della quarta stagione

Gli scioperi di Hollywood hanno ritardato la produzione dei nuovi episodi di Emily in Paris e, per la prima volta, la serie si girerà in inverno: ecco perché.

Con lo sciopero degli sceneggiatori ufficialmente terminato e quello degli attori vicinissimo a una risoluzione, la grande macchina produttiva di Hollywood può rimettersi in moto. E lo faranno anche le serie americane girate in Europa, come il successo di Netflix Emily in Paris. Nelle ultime ore, infatti, abbiamo avuto notizie sull'inizio della produzione della quarta stagione che però dovrà fare i conti con un ostacolo non di poco conto. Variety riferisce che i produttori della serie hanno intenzione di girare i nuovi episodi a Parigi a partire da gennaio 2024 e di chiudere i lavori prima dell'arrivo dell'estate, quando la capitale francese ospiterà i Giochi olimpici.

Emily in Paris 4 sarà ambientata in inverno?

Già a partire dai prossimi mesi a Parigi entreranno in vigore numerose limitazioni per le riprese di film e serie tv. Da giugno a settembre, per esempio, tutte le riprese saranno vietate in città mentre da marzo saranno quasi inaccessibili alcune famose ed eleganti aree come quella intorno a Place de la Concorde e i giardini del Trocadero. Il piano originario prevedeva che le riprese della quarta stagione di Emily in Paris iniziassero in estate presso gli studi della Cité du Cinema, dove sono state girate le prime tre stagioni. Ma la Cité du Cinema è già prenotata per i Giochi Olimpici, quindi la serie sarà girata nei vicini Studios Monjoie. Lo slittamento a causa degli scioperi e la necessità di incastrare tutto con le Olimpiadi, inoltre, portano all'inedita circostanza per cui per la prima volta la serie si girerà - e quindi sarà probabilmente ambientata - in inverno.

Le difficoltà per girare la quarta stagione e il pit stop in Italia

Variety ha raggiunto un produttore che lavora dietro le quinte delle più importanti serie americane girate a Parigi il quale ha fatto luce sulla situazione attuale. Al momento, ha detto, nella capitale francese vigerebbe la regola per cui "chi primo arrivo meglio alloggia" perché le location più importanti sono già tutte prenotate per i prossimi mesi. Michel Gomez, che dirige Mission Cinema (l'organizzazione francese che coordina le riprese a Parigi), ha confermato che luoghi iconici come il Palais Royal o il Louvre sono già prenotati per i primi mesi dell'anno. Tra il 2016 e il 2022, infatti, il numero di produzioni che si girano nella Ville Lumière è raddoppiato. Ma, lo ricordiamo, nella quarta stagione Emily in Paris farà tappa anche in Italia, come ha rivelato Lily Collins all'evento Tudum lo scorso giugno. La sua Emily si godrà una "vacanza romana" quindi si presume che almeno un episodio del prossimo ciclo sarà girato a Roma.