Emily in Paris arriva in Italia nella seconda parte della quarta stagione: ecco cosa dobbiamo aspettarci

La seconda parte della quarta stagione di Emily in Paris condurrà Emily Cooper in quel di Roma, un'esperienza che a detta di Darren Star ha rinvigorito tutto il cast.

Per Emily Cooper si prospettano vacanze romane prossimamente in casa Netflix. Lily Collins nei mesi scorsi è stata avvistata nella capitale italiana durante un breve periodo di riprese che permetteranno all’ambiziosa Emily Cooper di lasciare momentaneamente Parigi per deliziare occhi, pancia e forse anche cuore tra le strade intrise di storia di Roma. Un altro salto nel vuoto attende Emily che ha già intrattenuto il pubblico di Netflix con una prima parte della quarta stagione di Emily in Paris, distribuita in streaming dal 15 agosto 2024. La seconda parte, invece, condurrà la giovane esperta di marketing proprio in Italia. Ma cosa accadrà?

Emily in Paris 4, la seconda parte sarà in Italia. Lily Collins: "Essere a Roma è stato fantastico"

Da Chicago a Parigi, per poi passare per la bellezza della Provenza ed infine approdare in Italia: il viaggio di Emily Cooper continua a stupire il pubblico di Netflix e questa volta ci tocca particolarmente da vicino, poiché il suo prossimo capitolo è ambientato proprio in Italia, precisamente a Roma, dove avrà modo di sperimentare le nostre tradizioni e affinare probabilmente ancor di più l’arte dell’amore. La seconda parte della quarta stagione è attesa dal 12 settembre 2024 in streaming e vedrà Emily ancora impegnata con il suo triangolo amoroso, divisa tra Gabriel (Lucas Bravo) e Alfie (Lucien Laviscount). In occasione della première di Los Angeles, Lily Collins ha raccontato qualche dettaglio in più delle riprese svoltesi questa estate in Italia. A The Hollywood Reporter ha rivelato:

Essere a Roma è stato fantastico, è stato il modo più speciale per noi di concludere questa stagione con la troupe perché sembrava una vacanza. La cultura lì è così calda e accogliente, le strade sono lastricate di così tanta storia e il cibo è meraviglioso. È stato fantastico spostarsi da Parigi a Roma perché sei ancora in Europa e senti ancora quel romanticismo e quella passione europea, ma stai vivendo una parte diversa della storia, il che è stato davvero divertente.

Gli attori italiani che vedremo nel cast

Anche il creatore della Serie TV Darren Star ha ammesso di aver girato la prima parte della quarta stagione durante il freddo inverno parigino, per cui approcciarsi alla calda estate italiana è stato un toccasana: "È come se il sole fosse uscito proprio per noi a Roma appena siamo arrivati. È stata un’esperienza completamente diversa, come se avessimo iniziato qualcosa di nuovo. In un certo senso ci ha rinvigoriti tutti". In occasione della tappa romana, al cast della serie romantica di Netflix si sono aggiunti alcuni attori italiani che il pubblico del nostro Paese conosce molto bene: Raoul Bova, Eugenio Franceschini (che ha girato diverse scene fianco a fianco con Lily Collins) e Anna Galiena. Oltre a loro vedremo anche le new entry Thalia Besson e Rupert Everett, un attore che in Italia ormai è di casa.