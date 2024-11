Emily in Paris 5, Lucas Bravo ci sarà: Ecco quando e dove iniziano le riprese

News Serie TV

Arrivano varie anticipazioni sulla quinta stagione di Emily in Paris e anche rassicurazioni sulla presenza dell'interprete di Gabriel che, ultimamente, aveva manifestato un po' di insofferenza verso il suo personaggio: ecco tutte le novità.

A quanto pare Lucas Bravo non dirà addio al suo Gabriel molto presto. Variety svela diverse anticipazioni sulla quinta stagione di Emily in Paris rassicurandoci anche sulla presenza dell'attore che, solo poche settimane fa, in un'intervista con Indie Wire, aveva detto apertamente di non divertirsi più a interpretare lo chef Gabriel e di non aver gradito la direzione che gli autori avevano fatto prendere al suo personaggio "lentamente trasformato in guacamole". Il contratto di Bravo scadeva con la quarta stagione ma Variety assicura che l'attore sarebbe sulla buona strada per rinnovarlo. E non è tutto. La testata risponde finalmente a una domanda che i fan si fanno fin dall'uscita del finale della quarta stagione: Parigi sarà ancora centrale nei prossimi episodi o Roma finirà per rubarle la scena? Il presidente francese Macron, che in una recente intervista aveva auspicato un ritorno della troupe di Emily in Paris a Parigi dicendo che "Emily in Paris a Roma non ha senso", può stare tranquillo: la serie di Darren Star tornerà a girare nella Ville Lumière mantenendo il suo DNA parigino, ma ci saranno anche altre sorprese.

Emily in Paris 5: Quando iniziano le riprese e dove si svolgeranno?

Come anticipato anche dall'ideatore Darren Star, in ogni caso, la quinta stagione non trascurerà Roma che farà ancora da sfondo alle vicende di Emily Cooper (Lily Collins), visto che nel finale della quarta stagione la protagonista ha scelto di trasferirsi nella capitale italiana. Pare che la direttrice marketing dovrà dividersi tra le due città. Le riprese dei prossimi episodi, infatti, ripartiranno proprio da Parigi nella prima settimana di maggio 2025. Variety svela che i produttori starebbero valutando anche un'ulteriore meta in cui ambientare le nuove storie (come accaduto con Saint-Tropez o Megeve che Emily ha visitato rispeettivamente nella seconda e nella quarta stagione).

Lucas Bravo vorrebbe la sua The Bear?

Una fonte vicina alla produzione di, inoltre, ha dichiarato a Variety che Lucas Bravo è stato effettivamente scontento del suo personaggio e avrebbe voluto che lo chef Gabriel fosse più grintoso e assomigliasse al Carmy Barzatto interpretato da Jeremy Allen White in The Bear. Addirittura, aggiunge Variety, l'attore si sarebbe fatto crescere i capelli nella quarta stagione per emulare lo charme e la carriera del protagonista di The Bear, vincitore di Emmy e Golden Globe.

Sebbene Bravo abbia dichiarato a Indie Wire di aver provato a esprimere le sue preoccupazioni ma di non "avere molta libertà sul set", la fonte ha sottolineato che l'attore non ne ha parlato con il creatore di Emily in Paris Darren Star, che pure sarebbe stato disponibile a discutere la questione. In ogni caso non dobbiamo preoccuparci perché lo chef Gabriel tornerà e il suo ristorante - ora stellato - a quanto pare sarà uno dei luoghi centrali anche nel prossimo ciclo di episodi.