Emily in Paris 4: Lily Collins svela la data (anzi le date) d'uscita della quarta stagione

Netflix ha annunciato che i nuovi episodi della serie romantica arriveranno divisi in due parti già dalla prossima estate: ecco il videoannuncio della protagonista.

Emily in Paris... sotto l'ombrellone! Netflix ha annunciato, un po' inaspettatamente, quando uscirà la quarta stagione della serie romantica creata da Darren Star. Ha lasciato che fosse la protagonista Lily Collins a svelare con un videoannuncio la data (anzi le date visto che, come sta accadendo per quasi tutte le sue serie di successo, sarà divisa in due parti). I primi 5 episodi saranno disponibili in streaming dal 15 agosto, mentre i restanti 5 arriveranno dal 12 settembre.

Emily in Paris 4: La trama ufficiale

Insieme al videoannuncio, il servizio di video in streaming ha diffuso anche la sinossi ufficiale della quarta stagione che vi riportiamo qui sotto:

Dopo i drammatici eventi del matrimonio fallito tra Camille e Gabriel, Emily è sconvolta: prova forti sentimenti per due ragazzi diversi, ma ora Gabriel aspetta un figlio dalla sua ex, e le peggiori paure di Alfie su lei e Gabriel sono state confermate. In agenzia, Sylvie è costretta ad affrontare uno spinoso dilemma del suo passato per il bene del suo matrimonio, e il team dell’Agence Grateau deve affrontare cambiamenti di personale. Mindy e la band si preparano per l’Eurovision, ma quando i fondi finiscono sono costretti a risparmiare. La chimica tra Emily e Gabriel è innegabile mentre lavorano insieme per raggiungere una stella Michelin, ma due grandi segreti minacciano di mettere a rischio tutto ciò che hanno sognato.

Sappiamo, inoltre, che la serie farà tappa anche in Italia nei prossimi episodi. Non sappiamo quali circostanze porteranno Emily nel nostro Paese, per vivere un'indimenticabile vacanza romana, ma proprio in questi giorni a Roma sono in corso le riprese. Lily Collins ha condiviso con i suoi fan anche alcuni scatti che la ritraggono in posa vicino ad alcuni dei monumenti più famosi della capitale.

Il cast: Chi tornerà?

Netflix ha ufficializzato anche il cast della quarta stagione. La conferma più eclatante è quella dell'interprete di Alfie, Lucien Laviscount. Sappiamo, quindi, che il bel banchiere farà ancora parte della vita di Emily nei prossimi episodi, nonostante la fine della loro relazione. Oltre alla protagonista tornano anche Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie Grateau), Ashley Park (Mindy Chen), Lucas Bravo (Gabriel), Camille Razat (Camille), Samuel Arnold (Julien), Bruno Gouery (Luc) e William Abadie (Antoine Lambert).