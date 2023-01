Emily in Paris 3: Tutti pazzi per la frangetta di Emily, Lily Collins mostra come tagliarla

News Serie TV

Il nuovo taglio di capelli della protagonista di Emily in Paris è già di moda: in un video i passaggi per ricrearlo.

Cambiare taglio di capelli, si sa, per una donna spesso equivale a un importante rito di passaggio. Che sia per inaugurare una nuova fase della propria vita, una nuova relazione o semplicemente per sentirsi diversi seguendo la moda del momento, siamo in molte ad aver ceduto al fascino della frangia chiedendo al parrucchiere un nuovo taglio di capelli. Poteva mai sottrarsi a questa esperienza una delle icone di stile più cool della tv? Nella terza stagione di Emily in Paris la protagonista Emily Cooper, così come la sua interprete Lily Collins, sfoggiano un'adorabile frangetta ispirata a Jane Birkin e portata con disinvoltura ed eleganza. Se anche a voi è venuta voglia di frangia dopo aver visto i nuovi episodi, potete mostrare al parrucchiere questo video postato dalla stessa Collins su Instagram, in cui il suo stylist di fiducia riproduce su di lei quella che è poi diventata l'iconica frangia di Emily Cooper nella serie.

Collins, che in Emily in Paris interpreta un'intraprendente direttrice marketing americana che si trasferisce a Parigi per inseguire nuove opportunità lavorative e nuovi amori, ha postato il video ringraziando il parrucchiere che ha eseguito il nuovo taglio, Gregory Russell, per averla introdotta alla "nuova era della frangia" e aver dato inizio al "nuovo viaggio dei capelli di Emily". "Non è una frangetta da trauma... al contrario di Emily, non me la sono tagliata da sola", ha scritto Collins nella didascalia del video ricordando una delle prime scene della nuova stagione in cui vediamo una nervosa Emily tagliarsi i capelli da sola di fronte allo specchio in preda al nervosismo. "Sono fortunato ad aver tagliato io questa frangia", ha commentato lo stylist sotto.

Vi è piaciuto il taglio di capelli di Emily? Ora potete ricrearlo anche voi e poi pazientare in attesa della quarta stagione della serie di successo di Netflix, già confermata e in arrivo prossimamente sulla piattaforma.