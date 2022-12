Emily In Paris: Il finale della terza stagione spiegato dal creatore, con qualche anticipazione sulla quarta

News Serie TV

Darren Star ha parlato del cliffhanger che ha chiuso il terzo capitolo di Emily in Paris anticipando qualcosa su ciò che vedremo.

Anche nella terza stagione di Emily in Paris non si può dire che la protagonista interpretata da Lily Collins si sia annoiata. Tra stravaganti impegni lavorativi e una vita sentimentale sulle montagne russe, Emily alla fine si è trovata nuovamente in una situazione complicata. Fortunatamente, sappiamo che la serie - una delle più popolari su Netflix soprattutto tra il pubblico femminile - è stata già rinnovata per una quarta stagione. Quello che non sappiamo è come riuscirà l'audace direttrice marketing di Collins a cavarsela divisa tra due uomini e con un'amicizia andata in fumo. Il creatore della serie Darren Star ne ha parlato con Entertainment Weekly svelando anche alcuni dei suoi piani per la quarta stagione.

Emily in Paris: Come finisce la terza stagione?

Nel finale della terza stagione di Emily in Paris la festa di fidanzamento di Gabriel (Lucas Bravo) e Camille (Camille Razat) finisce nel caos. Quando Gabriel scopre che il suo ristorante avrà una stella Michelin, lui e Camille prendono la decisione improvvisa di sposarsi proprio in quel momento. Le cose sembrano andare secondo i piani fino a quando Camille non cambia idea nel bel mezzo della cerimonia e, di fronte a tutti, ammette di aver stretto (e infranto) un patto con Emily secondo cui nessuna delle due avrebbe dovuto frequentare Gabriel. Dice che tutti sanno che Gabriel ed Emily si sono innamorati l'uno dell'altra da quando si sono conosciuti e che lei è stanca di giocare. Se ne va furibonda, lasciando solo il povero Gabriel all'altare.

Naturalmente, questa rivelazione ha forti ripercussioni sul ragazzo di Emily, Alfie (Lucien Laviscount), il quale si sente immediatamente una seconda scelta e se ne va, lasciando soli Emily e Gabriel. Ma c'è di più: Gabriel informa Emily negli ultimi istanti dell'episodio che il vero motivo per cui ha fatto la proposta di matrimonio a Camille è perché è incinta.

Darren Star ha discusso del movimentato finale della terza stagione riflettendo su cosa significa per i quattro protagonisti, coinvolti in una situazione piuttosto complicata. Per prima cosa ha chiarito che Alfie continuerà ad essere uno dei protagonisti della serie (e molto probabilmente avrà un nuovo interesse amoroso) sebbene le cose per lui cambieranno inevitabilmente:

Non credo significhi che Alfie è fuori dai giochi. Penso che Alfie sia già molto radicato nella vita di questi personaggi, nel lavoro e in tutto il resto. Quindi la domanda che da porci è 'in che modo?' Lavora con Gabriel, ha lavorato con Emily, ma sicuramente la prossima stagione sarà molto più complicata.

A proposito delle prospettive per Emily e Gabriel, Star ha detto:

"Non lo so. Non credo che questo implichi che Gabriel ed Emily si precipiteranno improvvisamente l'uno nelle braccia dell'altra. Penso che ci siano degli ostacoli. E penso che ci siano un sacco di affari complicati tra loro che dovrebbero essere risolti prima che inizino onestamente una relazione. Penso che Gabriel abbia scoperto molte cose molto velocemente sulla natura di questo patto che ha fatto con Camille, e questa idea di sentirsi manipolato da queste due donne potrebbe non andargli bene.

La quarta stagione di Emily in Paris sarà l'ultima?

A proposito della quarta stagione, Star ha detto che inizierà a pensarci seriamente solamente con l'anno nuovo ma che ha già qualche progetto in mente per approfondire il racconto delle vite di tutti i personaggi:

"Ci sono molte idee che sento di avere per questa stagione. Ci sono molti bivi sulla strada per tutti questi personaggi alla fine della terza stagione e molte complicazioni per tutti. Quindi penso che nella stagione 4 avremo molte domande a cui rispondere".

Lo sceneggiatore, tuttavia, ha specificato di non avere ancora in mente un finale facendo intendere che la quarta stagione potrebbe non essere l'ultima. Al contrario, pensa che ci siano molte opportunità per tutti i protagonisti:

In realtà non ho in mente per Emily questo gran finale. Penso che, man mano che l'universo della serie si espande, si creino nuove opportunità per tutti i personaggi. Quindi non ci stiamo pensando, e non abbiamo un finale in vista al momento.

Una cosa, però, è certa: nella quarta stagione Emily in Paris approderà addirittura all'Eurovision Song Contest visto che la canzone di Mindy (Ashley Park) e Benoit è stata scelta per la prestigiosa competizione canora. "Si lo spero. Quello è il piano. Penso che abbiamo una canzone davvero meravigliosa degna dell'Eurovision che può essere abbastanza competitiva. E penso che per Mindy quella parte sia ancora molto importante per lei, quel lato artistico. Ed è per questo che è venuta a Parigi. Penso che riaccenderà quella passione e quel sogno", ha anticipato il creatore della serie.