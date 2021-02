Emily in Paris 2: Lily Collins ci aggiorna sulla seconda stagione, dopo le nomination ai Golden Globe

News Serie TV

L'attrice ha dato qualche anticipazione sui prossimi episodi della serie Netflix creata da Darren Star svelando quando dovrebbero iniziare le riprese.

Tra le sorprese che hanno riservato le nomination della 78esima edizione dei Golden Globe annunciate ieri da Sarah Jessica Parker e Taraji P. Henson, ci sono senza dubbio le candidature ottenute da Emily in Paris, la comedy romantica di Darren Star arrivata in streaming su Netflix lo scorso ottobre. La serie è nella cinquina delle migliori serie comedy o musical e la sua protagonista, Lily Collins, nella lista delle migliori attrici in una comedy. La notizia ha sollevato qualche polemica (la stessa sceneggiatrice della serie Deborah Copaken ha ammesso di non aspettarsi minimamente la nomination e di essere rimasta sconvolta dalla mancanza, tra i nominati, della serie I May Destroy You, grande snobbata dalla Hollywood Foreign Press) ma naturalmente Lily Collins non può che essere entusiasta per il traguardo raggiunto. Cosa dobbiamo aspettarci dalla seconda stagione di Emily in Paris? L'attrice protagonista ha svelato qualche anticipazione aggiornandoci anche su quando dovrebbero iniziare le riprese.

Emily in Paris 2: Lily Collins parla del futuro della sua Emily

Nella prima stagione di Emily in Paris abbiamo conosciuto la protagonista Emily, una giovane direttrice marketing americana trasferitasi a Parigi per iniziare una nuova entusiasmante avventura lavorativa. "La serie ci dà un senso di avventura. C'è l'estetica di poter perdersi in un altro paese... quel senso di avventura penso che tutti noi desideriamo ardentemente più che mai", ha detto Lily Collins commentando il successo della serie (una delle più viste su Netflix negli ultimi mesi). L'attrice ha aggiunto di non conoscere ancora il copione dei nuovi episodi ma di essere sicura che il suo personaggio avrà ancora moltissime esperienza da fare, soprattutto considerando che nel finale del primo ciclo l'avevamo lasciata nel bel mezzo di un triangolo amoroso tra Gabriel (Lucas Bravo) e Camille (Camille Razat):

"Penso che sarebbe un po' presto per Emily chiudere qualcosa. Penso che stia ancora esplorando le prospettive. Onestamente credo che Emily non sappia nemmeno cosa succederà, e questa è la bellezza del modo in cui si scrive una serie. Deve ancora trovare tutte le qualità che forse sta cercando. Ma detto questo, c'è quella connessione con Gabriel e ora ha anche Camille in quel triangolo amoroso, quindi penso che ci siano ancora esperienze da fare, avventure da fare e lei sta ancora trovando se stessa"

Emily in Paris 2: Quando inizieranno le riprese?

Collins, insomma, non vede l'ora di approfondire la storia del suo personaggio. Quando uscirà la seconda stagione? Sicuramente dovremo aspettare diversi mesi visto che neppure la protagonista sa, precisamente, quando si tornerà a girare:

"Si spera tornermo sul set in primavera. Stiamo cercando di andare avanti. Anche in questo caso tutto è in sospeso causa Covid. Quando la serie è stata rinnovata per una seconda stagione, ci siamo ci siamo emozionati e siamo stati ancora più ansiosi di tornare sul set. Ovviamente ci sono così tante regole in questo momento e vogliamo lavorare in sicurezza. Di certo, però, non vediamo l'ora"