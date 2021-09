Emily in Paris 2: Le prime foto (da sogno) della seconda stagione

News Serie TV

La serie romantica con Lily Collins tornerà in streaming su Netflix con i nuovi episodi entro la fine dell'anno.

Parigi torna a farci sognare nelle prime foto della seconda stagione di Emily in Paris, la serie romantica con Lily Collins creata dall'ideatore di Sex and the City Darren Star. In attesa dei nuovi 10 episodi (che arriveranno in streaming entro la fine dell'anno, ma la data di uscita verrà resa nota soltanto tra qualche giorno in occasione dell'evento globale di Netflix Tudum), il servizio di video in streaming ha diffuso queste immagini nelle quali ritroviamo la protagonista Emily Cooper (Collins), giovane americana trapiantata a Parigi, con i vecchi amici ma anche al fianco di una nuova, interessante, conoscenza.

Emily in Paris 2: Le anticipazioni della seconda stagione nelle nuove foto

Nella prima foto in basso, per esempio, vediamo Emily condividere un momento romantico, con la Tour Eiffel sullo sfondo, insieme ad Alfie, il suo nuovo interesse amoroso interpretato dalla new entry Lucien Laviscount. Il personaggio di Alfie era stato descritto come "un trentenne affascinante e sarcastico che è nato a Londra e si rifiuta di adattarsi completamente alla cultura francese". Ma fortunatamente nei nuovi episodi rivedremo anche il bel Gabriel (Lucas Bravo), lo chef e vicino di casa sexy della protagonista con cui alla fine della prima stagione era scattata la scintilla.

La trama dei nuovi episodi

Come sappiamo, nel finale della prima stagione avevamo lasciato Emily alle prese con un triangolo amoroso proprio con Gabriel e la fidanzata di lui Camille (Camille Razat), diventata nel frattempo anche la migliore amica della protagonista. “Ora che è più a suo agio con la sua vita a Parigi, Emily sta migliorando nel destreggiarsi in città ma è ancora alle prese con le idiosincrasie della vita francese”, si legge nella trama ufficiale della seconda stagione. "Dopo essere inciampata in un triangolo amoroso con il suo vicino e la sua prima vera amica francese, Emily è determinata a concentrarsi sul suo lavoro, che diventa ogni giorno più complicato. A lezione di francese, intanto, incontra un altro non parigino cioè Alfie, un ragazzo che la fa infuriare ma allo stesso tempo la intriga".

Il cast: Ecco chi tornerà nella seconda stagione

Come si capisce anche dalle foto, nella seconda stagione di Emily in Paris ritroveremo anche Philippine Leroy-Beaulieu nuovamente nei panni del capo di Emily Sylvie Grateau, Ashley Park in quelli del'amica di Emily Mindy, Samuel Arnold come Luc, Bruno Gouery come Julien e William Abadie nel ruolo di Antoine Lambert, quest'ultimo promosso a regolare. Oltre a Laviscount, faranno capolino come personaggi ricorrenti anche Kate Walsh (Madeline) e le new entry Jeremy O. Harris (nel ruolo dello stilista Gregory Elliott Dupree) e Arnaud Binard (che sarà Laurent G, il proprietario di un nightclub di Saint Tropez).