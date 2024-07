Emilia Clarke torna in tv con Criminal, nuova serie tv di Prime Video

News Serie TV

La star de Il Trono di Spade raggiunge Charlie Hunnam e Richard Jenkins, tra i tanti altri.

Da Madre dei Draghi a Signora del Crimine? La veterana de Il Trono di Spade Emilia Clarke ha firmato con Prime Video per interpretare uno dei ruoli principali in Criminal, adattamento dell'omonimo e acclamato fumetto scritto da Ed Brubaker e illustrato da Sean Phillips, il cui cast include già Charlie Hunnam (Sons of Anarchy) e Richard Jenkins (Olive Kitteridge).

La trama di Criminal e il ruolo di Emilia Clarke

Scritta dallo stesso Brubaker con Jordan Harper (Gotham), Criminal racconta la saga dell'intreccio di diverse generazioni di famiglie legate dai crimini e dagli omicidi del passato. Clarke interpreterà Mallory, una rapinatrice che fa parte di una banda insieme con il suo innamorato, Ricky Lawless (Gus Halper, Law & Order: Organized Crime), un uomo instabile al quale piacciono alcol, coca e speed (e non con moderazione). Abile e audace, veloce con la pistola quanto lo è con il suo ingegno, Mallory conduce una vita che sembra stressante: è una donna al limite che vive dalla parte sbagliata della legge e nasconde segreti che porteranno lei e chi le sta intorno nella zona di pericolo.

Come sappiamo dalle notizie precedenti, Hunnam vestirà i panni di Leo, un ladro brillante al quale non sfugge nulla, specializzato in colpi senza armi e senza violenza. Come un giocatore di scacchi, Leo pensa tre mosse avanti. Gli altri criminali credono che sia un codardo, soprattutto se paragonato a suo padre Tommy, finito in prigione per aver ucciso l'uomo più temuto della città, Teeg Lawless, il padre di Ricky, che lui conosce sin da quando erano adolescenti. Jenkins sarà invece Ivan, il migliore amico del padre di Leo, che per lui è sempre stato come uno zio. Un ladro e un criminale, Ivan ora soffre di demenza, una realtà della quale Leo sente il peso mentre cerca di prendersi cura di lui.

Il ricco cast di Criminal include anche Adria Arjona (Andor) nel ruolo di Greta, una ladra e pilota d'auto dalla lingua tagliente; Kadeem Hardison (Grown-ish) di Gnarly, un vecchio amico di Leo e Ivan; Logan Browning (Dear White People) di Jenny, una detective degli Affari Interni, figlia di un criminale cresciuta con Leo; John Hawkes (True Detective: Night Country) di Sebastian Hyde, proprietario di un club in cui si gioca d'azzardo; Michael Mando (Better Call Saul) di Jeff, un detective in borghese; Aliyah Camacho (Doctor Strange nel multiverso della follia) di Angie, la figlia di Greta; Marvin Jones III (Halo) di Chester, il temibile braccio destro di Hyde; Michael Xavier (Wild Cards) di Terry, uno spietato rapinatore amico di Leo; Dominic Burgess (Palm Royale) di Delron, un uomo in attesa di essere processato e alla mercé di alcuni pezzi grossi dell'organizzazione criminale per cui lavora; Pat Healy (Better Call Saul) di Seymour, un ladro di lunga data che un tempo faceva parte della banda di Tommy; e Taylor Selé (BMF) di Royal, lo spietato manager del club di Hyde.