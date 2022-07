Emilia Clarke torna a parlare dei suoi due aneurismi: "Parte del mio cervello non funziona più"

News Serie TV

L'attrice de Il Trono di Spade ha ricordato il serio problema di salute che ha affrontato nel 2012 proprio mentre stava girando la serie: "Sono una delle poche sopravvissute".

Emilia Clarke, nota ai fan de Il Trono di Spade come la madre dei draghi Daenerys Targaryen, ha condiviso nuovi dettagli sul problema di salute che, fortunatamente, è riuscita a superare 10 anni fa: un doppio aneurisma, potenzialmente letale, che l'ha colpita proprio mentre stava girando la seconda stagione della serie che le ha regalato il successo. Dopo essersi sottoposta a una delicata operazione, l'attrice non ha subito gravi danni e ha potuto riprendere in mano la sua vita. Ma oggi, in una nuova intervista con BBC, ha parlato delle conseguenze post-operatorie e dell'impatto del problema sulla sua vita e sulla sua carriera.

Emilia Clarke condivide nuovi dettagli dei suoi problemi di salute

"È straordinario che io sia in grado di parlare, a volte in modo articolato, e di vivere la mia vita in modo completamente normale senza avere assolutamente nessuna ripercussione", ha detto Clarke ospite del programma Sunday Morning di BBC. "Faccio parte di quella minoranza davvero, davvero, davvero piccola di persone che riescono a sopravvivere a questo", ha aggiunto parlando del suo straordinario recupero.

Non è la prima volta che la star de Il Trono di Spade condivide con il pubblico i dettagli di questa spaventosa esperienza ma ora ha rivelato che nuovi esami hanno mostrato come gli aneurismi abbiano in sostanza "eliminato" parti del suo cervello che ora non funzionano più. "Mi manca un pezzo di cervello, il che mi fa sempre sorridere. Perché per via dell'ictus, in pratica, non appena una parte del tuo cervello non riceve sangue per un secondo, scompare. E così il sangue trova una strada diversa, ma intanto quel pezzo è ormai sparito. Questo mostra di quanto poco cervello abbiamo in realtà bisogno", ha spiegato Clarke.

L'importanza di tenere la memoria allenata

Come ha spiegato l'attrice, circa un terzo delle persone colpite da aneurisma muore subito dopo. Lei è stata fortunata perché l'intervento a cui è stata sottoposta è riuscito perfettamente ed è stata in grado di tornare velocemente sul set de Il Trono di Spade, esperienza che a suo dire l'avrebbe aiutata a riprendersi e ad avere uno scopo per andare avanti. Oggi Clarke è impegnata in una produzione teatrale nel West End di Londra (ma la vedremo prossimamente anche nella serie Marvel Secret Invasion) e continua a tenersi impegnata per allenare la sua memoria, uno strumento importantissimo per il suo lavoro. Non pensa più alla perdita di quella parte di cervello. "È il cervello che hai, quindi non ha senso pensare a ciò che potrebbe esserci, perché quello che hai è fantastico e allora lavoriamo con quello", ha concluso.