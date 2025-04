Ellen Pompeo onesta sul perché non ha lasciato Grey's Anatomy: "Non avrebbe senso finanziariamente"

News Serie TV

L'interprete di Meredith Grey in Grey's Anatomy, Ellen Pompeo, ha spiegato onestamente perché non ha abbandonato definitivamente la serie a cui è legata, sia a livello emotivo che economico, da ben 20 anni.

Dopo due decenni trascorsi nei panni della dottoressa Meredith Grey, Ellen Pompeo non ha alcuna intenzione di dire addio definitivamente a Grey's Anatomy. Nelle ultime stagioni è stata meno presente ma, ora lo ha detto chiaramente, il suo non è stato mai un addio nel vero senso del termine. E i motivi non sono stati solo affettivi ma anche - e soprattutto - economici. In una recente intervista fatta con il quotidiano spagnolo El País, l’attrice è stata sorprendentemente sincera nel raccontare perché è rimasta un volto costante nello storico medical drama di ABC.

Grey's Anatomy: Il vero motivo per cui Ellen Pompeo non ha detto addio alla serie

"Non avrebbe senso, né a livello emotivo né finanziario. La serie è stata vista in streaming più di un miliardo di volte nel 2024. Più di un miliardo di volte", ha sottolineato Pompeo. E proprio questo successo a livello mondial continua a garantire alla produzione, e anche a lei, un ritorno economico consistente e duraturo nel tempo. L'interprete di Meredith ha spiegato, perciò, che finché qualcuno trarrà profitto da Grey's Anatomy, anche lei desidera farne parte. "I servizi che possiedono e distribuiscono la serie guadagnano molto dalle nostre immagini, dalle nostre voci e dai nostri volti", ha affermato. "Se io me ne andassi del tutto, tutti continuerebbero a guadagnare dal mio lavoro di vent'anni e io non prenderei nulla. Per me, non ha senso che tutti gli altri possano trarre beneficio dal mio impegno senza che io ne tragga nulla", ha aggiunto.

Naturalmente per lei c'è anche un forte legame emotivo con il pubblico e con ciò che la serie rappresenta. "Emotivamente, la serie significa molto per le persone. Voglio avere un atteggiamento di gratitudine verso lo show", ha detto onestamente.

La presenza ridotta di Ellen Pompeo

Dal 2022 Pompeo ha ridotto la sua presenza sullo schermo, apparendo solo in otto episodi su venti nella stagione 19, e in appena quattro su dieci nella stagione 20. Nella stagione 21 attualmente in onda, tornerà per altri sette episodi. Nonostante ciò, rimane comunque la voce narrante principale e conserva il suo ruolo di produttrice esecutiva. "Lavoro alla serie da vent’anni, quindi era arrivato il momento di fare un passo indietro. Ho tre figli e adoro passare del tempo con loro e essere parte della loro vita. Sono molto fortunata a poter lavorare ogni tanto e anche prendermi delle pause. Ho un bell'equilibrio nella mia vita", ha spiegato.

Good American Family: Una nuova sfida dopo Meredith Grey

Dal 2005 al 2025, quello di Meredith Grey è stato praticamente l’unico ruolo interpretato da Ellen Pompeo, fatta eccezione per un cameo nel video "Bad Blood" di Taylor Swift e un doppiaggio in Doc McStuffins. Solo recentemente ha accettato di cimentarsi in una nuova sfida con la miniserie Good American Family (disponibile anche in Italia, come Grey's Anatomy, su Disney+). "La gente mi ha visto interpretare lo stesso ruolo per vent’anni. Non avevo motivo di credere di poter fare altro. Non mi ero mai messa alla prova, e non posso aspettarmi che il pubblico mi trovi credibile in un altro ruolo, se non sono io la prima a farlo. Se chiedo loro di vedermi come un nuovo personaggio, allora devo dare il massimo su tutti i fronti", ha detto Pompeo parlando della sua nuova serie.

Per ora, quindi, possiamo contare sulla sua presenza in Grey's Anatomy che è stata recentemente rinnovata per la stagione 22 da ABC continuando a mantenere intatto il record di medical drama più longevo della tv americana.