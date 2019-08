Elite: Il trailer ufficiale della stagione 2

News Serie TV

Il teen drama spagnolo tornerà in streaming su Netflix il 6 settembre.

"Alla fine la verità viene sempre alla luce, no?". Sì, Guzman. Proprio così. La questione però è un'altra: cosa accadrà, quando sarà il momento? Netflix ha rilasciato oggi il trailer ufficiale dell'attesa seconda stagione di Elite, la serie di produzione spagnola diventata velocemente un grande successo tra i più giovani.

Poco meno di un anno fa, avevamo lasciato gli studenti di Las Encinas, o almeno una parte di loro, con il peso della verità sulle circostanze e il responsabile della morte di Marina. Ora, tornati tra i banchi di scuola, i ragazzi si sforzano di ritrovare la normalità, ma questo si rivela ben presto difficile. Le divisioni sono ancora nette; Samuel (Itzan Escamilla) è determinato a scoprire la verità, se non altro per aiutare il fratello Nano (Jaime Lorente, La casa di carta), accusato ingiustamente del crimine; mentre per Polo (Arón Piper) e gli altri il segreto sta diventando sempre più insostenibile.

La nuova stagione di Elite sarà disponibile in streaming su Netflix dal 6 settembre. il cast include tre nuovi studenti - Cayetana, Valerio e Rebeca - interpretati da Georgina Amoros, Jorge Lopez e Claudia Salas.