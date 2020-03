Elite: Danna Paola e Jorge López vorrebbero uno spin-off su Lu e Valerio

News Serie TV

Agli attori non dispiace l'idea di una nuova serie TV incentrata sui loro personaggi.

Terminata la terza stagione di Elite, arrivata su Netflix lo scorso 13 marzo, molti fan si fanno domande sul futuro dei personaggi della serie e si chiedono chi tornerà nella quarta stagione di Elite e quale sarà il destino dei protagonisti. Intervistati dal sito Movienco, anche Danna Paola e Jorge López, interpreti nella serie dei fratellastri (e ex amanti) Lu e Valerio, hanno espresso il loro parere a riguardo parlando del controverso percorso fatto dai loro personaggi e della direzione che la serie potrebbe prendere. A chi ha chiesto loro se immaginano uno spin-off su Lu e Valerio hanno risposto, entusiasti, "sarebbe un sogno!".

Elite 3: Come si sono concluse le storie di Lu e Valerio

Nel finale della terza stagione Lu, uscita pulita dopo l'omicidio di Polo grazie all'intervento dei suoi compagni, si prepara ad una nuova vita fuori dalla Spagna. Insieme a Nadia, infatti, vince una borsa di studio che le permetterà di proseguire gli studi a New York. Valerio, invece, viene scelto da Carla per guidare la sua azienda vinicola e curare eventi e relazioni con il pubblico. Le strade dei due personaggi, quindi, si dividono e le loro storie trovano una conclusione. Indizi di questo tipo fanno pensare che non rivedremo Danna Paola e Jorge López nella prossima stagione della serie.

Cosa pensano Danna Paola e Jorge López di uno spin-off sui loro personaggi

Durante un'intervista a Movienco, i due attori hanno dimostrato di essere interessati a un eventuale spin-off su Lu e Valerio definendolo "un sogno". "Essendo stata una storia molto complicata da costruire, ci sarebbe ancora tanto da dire. Molte cose della loro relazione non sono state raccontate. Come attori, noi siamo a conoscenza della storia dietro le quinte, di cosa è successo prima e perché. Agli spettatori invece non è stato raccontato. Ci siamo anche fatti un'idea su quello che potrebbe succedere e ci piacerebbe molto", ha detto Danna Paola. "La loro storia meriterebbe un approfondimento. E mi piacerebbe molto continuare a lavorare al fianco della persona più talentuosa che conosco, cioè Danna", ha confermato López.

La trama del possibile spin-off su Lu e Valerio

L'idea di uno spin-off di Elite potrebbe essere presa in considerazione da Netflix, dal momento che diversi personaggi, alla fine della terza stagione, si sono trasferiti. Tre di loro (Nadia, Lu e Malick) sono andati a New York, città che potrebbe essere l'ambientazione perfetta per delle nuove storie. Valerio potrebbe facilmente raggiungere Lu in una città piena di opportunità. Questa ipotesi, tuttavia, fa a pugni con quanto dichiarato da Jorge López che, in passato, aveva detto a Esquire Spagna: "Elite è stata una scuola per me, ho imparato tanto. Ma non voglio rimanere incastrato per molto tempo in un solo progetto. Un paio di stagioni per me e Valerio mi sembrano perfette, non posso chiedere di più".