Elite 4: La quarta stagione ci sarà?

Tutte le anticipazioni e quello che sappiamo sul quarto capitolo del teen drama spagnolo di Netflix.

I ragazzi dell'esclusiva scuola di Las Encinas sono appena tornati su Netflix con i nuovi episodi della terza stagione ma c'è già ansia di sapere se ci sarà la quarta stagione di Elite. Per avere notizie certe sulla sorte della popolare serie spagnola dovremo aspettare qualche settimana. Tuttavia in rete, già da qualche mese, si rincorrono voci secondo cui le storie degli allievi della scuola più elitaria di Spagna potrebbero continuare. Ma in che modo? Ecco tutto quello che sappiamo fin da adesso sulla quarta stagione di Elite.

Elite è stata già rinnovata per altre due stagioni? Le indiscrezioni

A gennaio il sito spagnolo Bluper, poi citato anche da altre testate iberiche, ha riferito che Netflix avrebbe rinnovato la serie di Carlos Montero e Darío Madrona per altre due stagioni, la quarta e la quinta, e che le riprese sarebbero iniziate questa primavera. Secondo la testata spagnola, la strategia messa in campo dal servizio di video in streaming sarebbe la stessa adottata per le stagioni 2 e 3 di Elite: girare due stagioni consecutivamente in modo da accorciare i tempi di attesa tra un capitolo e l'altro. La notizia non è stata né confermata né smentita da Netflix che, evidentemente, aspetterà di valutare i risultati della terza stagione per annunciare ufficialmente il rinnovo.

Quando esce la quarta stagione di Elite?

Se la serie venisse rinnovata, come pare, per una quarta stagione, potremmo dover aspettare molto tempo prima di vedere i nuovi episodi. Considerati i tempi delle riprese, Elite non tornerebbe prima della primavera 2021, se non addirittura l'estate del prossimo anno.

Il cast: rivoluzione in arrivo?

La notizia del probabile rinnovo di Elite per una quarta stagione fa a pugni con le dichiarazioni di diversi attori protagonisti della serie quali Jorge Lopez, Ester Expósito e Jaime Lorente che hanno fatto intendere di aver detto ormai addio ai loro ruoli di Elite per dedicarsi ad altri progetti. L'interprete di Carla, per esempio, in una recente intervista a Cosmopolitan Spagna ha dichiarato di essere rimasta molto dispiaciuta dopo la fine delle riprese della terza stagione e di aver pianto. Pertanto è possibile che la serie, seppur rinnovata, proceda con un cast completamente rinnovato. Non sappiamo ancora ancora chi rimarrà tra i corridoi di Las Encinas e chi abbandonerà la serie ma, dopo la consegna dei diplomi avvenuta in questa stagione, l'uscita di scena di molti protagonisti appare una conseguenza naturale, se si vuole continuare ad ambientare le storie tra i banchi di scuola.

Mentre possiamo essere soddisfatti del fatto che gli otto episodi della terza stagione di Elite chiudano un cerchio e diano finalmente risposte, per avere più informazioni sulla quarta stagione in streaming non ci resta che aspettare un annuncio ufficiale da parte di Netflix.