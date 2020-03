Elite 4: Chi tornerà nella quarta stagione?

News Serie TV

Tutto quello che sappiamo su cast e attori del prossimo capitolo della serie Netflix.

A pochi giorni dall'uscita della terza stagione di Elite in streaming su Netflix, molti fan del teen drama spagnolo hanno già visto tutti i nuovi episodi e sono ansiosi di sapere se ci sarà una continuazione e, soprattutto, quali membri del cast torneranno nella quarta stagione. Diciamo subito che, nonostante manchi ancora l'ufficialità da parte di Netflix, sembra quasi certo che la serie sia stata rinnovata per altre due stagioni. Dal momento che però, finita la terza stagione, molte storie si sono concluse e il cerchio si è chiuso per diversi personaggi, è normale chiedersi quale sarà il cast del prossimo capitolo e chi resterà ancora a Las Encinas. Ecco un riassunto di quanto accaduto nel finale della stagione 3 e gli scenari che potrebbero aprirsi in futuro.

Elite: Come è finita la terza stagione

Una volta risolto il mistero legato alla tragica morte di Polo (Álvaro Rico) archiviata come suicidio, si è visto che la maggior parte dei personaggi ha preso strade diverse. Dopo il diploma, per molti è arrivato il momento di dire addio a Las Encinas: Carla (Ester Expósito) è diventata la nuova proprietaria dell'azienda di famiglia e ha deciso di proseguire gli studi all'estero; Nadia (Mila El Hammani) e Lu (Danna Paola) hanno vinto una borsa di studio che permetterà loro di frequentare una prestigiosa università di New York. A loro si è aggiunto anche il nuovo arrivato Malick (Leïti Sène). Nella scena finale della terza stagione, poi, si è fatto un salto in avanti e ci è stato mostrato che, mentre un un nuovo anno scolastico inizia, molti volti noti tornano a frequentare i corridoi dell'esclusivo liceo della serie: si tratta di Samuel (Itzán Escamilla), Guzmán (Miguel Bernardeau) e Rebeka (Claudia Salas) che erano stati sospesi poco prima della fine dell'anno scolastico e destinati, quindi, a ripeterlo insieme a Ander (Arón Piper) e (a sorpresa) Omar (Omar Ayuso), che intanto - non si capisce per quale motivo, probabilmente aiutato dalla madre di Ander - ha iniziato a frequentare una scuola costosa, evidentemente fuori dalla sua portata. A Valerio (Jorge López), che neppure si è diplomato, Carla ha affidato la guida della sua azienda vinicola. Prima dei titoli di coda si è vista poi apparire Cayetana (Georgina Amorós) nei corridoi della scuola con la divisa da addetta alle pulizie; si capisce, dunque, che la ragazza ha rifiutato l'aiuto delle madri di Polo rinunciando a migliorare la sua condizione sociale.

Chi torna nella quarta stagione?

A questo punto, gli unici personaggi che potremmo ritrovare nella quarta stagione della serie sono Samuel, Guzmán, Rebeka, Ander, Omar e Cayetana. Intervistata da Cosmopolitan Spagna, l'interprete di Carla ha fatto capire di aver detto addio alla serie. Lo stesso si può dire di Jorge López che a Esquire Spagna ha dichiarato: "Elite è stata una scuola per me, ho imparato tanto. Ma non voglio rimanere incastrato per molto tempo in un solo progetto. Un paio di stagioni per me e Valerio mi sembrano perfette, non posso chiedere di più". È evidente che per portare avanti le storie ambientate a Las Encinas i creatori della serie dovranno rinnovare il cast, scegliendo nuovi attori che potrebbero affiancare quelli già conosciuti.

Elite: Spin-off in arrivo?

C'è anche chi pensa che, con ben tre personaggi trasferitisi a New York, Netflix potrebbe pensare a uno spin-off di Elite incentrato su Lu e Nadia e ambientato negli Stati Uniti. Nella serie "sorella" potrebbero anche tornare, come guest star, altri personaggi di Elite: sappiamo che Guzmán, Rebeka e Ander potrebbero contare su un'ampia disponibilità economica che permetterebbe loro di viaggiare tranquillamente per il mondo. Si tratta però solo di una fantasiosa ipotesi dei fan più affezionati ai personaggi già noti.