Elite: Cinque new entry nel cast, c'è anche il primo attore transgender

Conosceremo i nuovi studenti di Las Encinas nella sesta stagione della serie Netflix.

Come sempre Elite annuncia le novità ai suoi fan con largo anticipo. Sulle pagine social del teen drama più caliente di Spagna sono stati presentati cinque nuovi attori che si uniranno al cast della serie Netflix a partire dalla sesta stagione, annunciata lo scorso ottobre prima ancora dell'arrivo della quinta attesa presumibilmente per la prossima estate (per sesta dovremo invece attendere gli ultimi mesi del 2022 o l'inizio del 2023). Le new entry sono Álvaro de Juana (al centro nella foto in alto), Ana Bokesa (in basso a sinistra), Alex Pastrana (in basso a destra), Carmen Arrufat (in alto a destra) e Ander Puig (in alto a sinistra). Proprio quest'ultimo interpreterà presumibilmente il primo studente transgender di Las Encinas, visto che lo stesso attore è dichiaratamente transgender.

Elite 6: Chi sono i nuovi attori

Sui nuovi personaggi Netflix si è limitata a dire che "arriveranno per mettere alla prova ancora una volta l'amicizia dei vecchi protagonisti". Dalle foto notiamo che l'unico a non indossare la divisa scolastica è Alex Pastrana, quindi il suo personaggio potrebbe non essere uno studente del liceo. Alcuni di loro, comunque, sono attori già noti in Spagna. Álvaro de Juana si è fatto conoscere nella soap opera Amar es para siempre, dove è apparso in oltre 100 episodi, e ha recitato nella seconda stagione della serie HIT accanto alla collega Carmen Arrufat. Quest'ultima in madrepatria è stata candidata al prestigioso Premio Goya come migliore attrice esordiente per la sua performance nel film del 2019 La inocencia. Anche Ana Bokesa ha recitato in diverse serie spagnole come Capitolo 0 e Centro Médico. Alex Pastrana era stato già scelto da Netflix per la sua nuova serie spagnola Welcome to Eden, un teen drama ambientato alle Canarie atteso prossimamente. Per Ander Puig, infine, si tratta di un debutto in un ruolo principale visto che l'attore, prima d'ora, è apparso solo come comparsa nella serie di Movistar+ Los espabilados.

… Alex Pastrana y Ander Puig 🤍 pic.twitter.com/nhpNwDQvAG — EliteNetflix (@EliteNetflix) January 31, 2022

Ma prima i nuovi volti della stagione 5

Prima di conoscere questi nuovi cinque personaggi nella stagione 6, tuttavia, vi ricordiamo che nella quinta stagione vedremo altri due nuovi attori, già molto chiacchierati. Si tratta dell'attrice argentina Valentina Zenere e l'attore brasiliano André Lamoglia. A loro si è unito anche l'attore francese Adam Nourou che interpreterà un personaggio di nome Eric. Se non le avete ancora viste, inoltre, vi ricordiamo che su Netflix sono disponibili anche tre nuove storie brevi ambientate durante le feste di Natale. Per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità, consultate il nostro approfondimento con tutte le anticipazioni sulla trama e sul cast di Elite 5.