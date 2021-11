Elite: Il trailer ufficiale delle nuove storie brevi in arrivo in tempo per Natale

News Serie TV

La serie teen spagnola torna in streaming tra il 15 e il 23 dicembre con tre nuovi racconti ambientati durante le feste: ecco qualche anticipazione.

Patrick coinvolto in giochi pericolosi, Samuel che vuole fare soldi vendendo le sue foto hot e uno speciale triangolo tra Cayetana, Phillipe e un'interessante new entry. Il trailer ufficiale delle tre nuove storie brevi di Elite, in arrivo il 15, il 20 e il 23 dicembre su Netflix, ci dà un assaggio di ciò che vedremo in questi tre nuovi racconti ambientati durante le feste natalizie. Guardatelo qui sotto e preparatevi a un Natale decisamente... spinto.

Elite: La trama delle nuove storie brevi

Ambientata nella più prestigiosa scuola privata spagnola, Las Encinas, Elite segue le relazioni e le lotte di classe tra i suoi studenti. Nella quarta stagione, arrivata lo scorso giugno, nuovi personaggi hanno interagito con quelli già noti, mentre altri avevano lasciato la serie dopo la terza stagione. Già la scorsa estate, qualche settimana prima dell'uscita del quarto capitolo, i fan sono stati deliziati con delle brevi storie incentrate ognuna su uno o più personaggi della serie. L'esperimento si è rivelato un successo e ha spinto i creatori della serie Carlos Montero e Darío Madrona a pensare a nuove storie, come se fossero un'antologia, a tema natalizio.

La prima storia seguirà Phillipe, Caye e il nuovo personaggio Felipe, interpretati rispettivamente da Pol Granch, Georgina Amorós e Àlex Monner. La seconda racconterà una storia con protagonisti Samuel e Omar, i personaggi di Itzan Escamilla e Omar Ayuso. La terza, invece, sarà tutta dedicata a Patrick, la recente new entry della quarta stagione con il volto del cantante e modello Manu Ríos. Nel trailer ritroviamo i protagonisti alle prese con nuove avventure, come Samuel e Omar ormai al verde e costretti a prendere delle decisioni estreme; o Patrick coinvolto in una festa a luci rosse.

Intanto, vi ricordiamo che dopo questi appuntamenti natalizi Elite tornerà con una quinta e anche una sesta stagione, visto che ha già ottenuto un doppio rinnovo da parte del servizio di video in streaming. E anche se i membri del cast originale Arón Piper e Miguel Bernardeau hanno lasciato la serie, arriveranno due nuovi attori per mescolare le carte in tavola: Valentina Zenere e André Lamoglia, interpreti dei nuovi personaggi Sofía e Gonzalo.