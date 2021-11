Elite 5: Quando esce, anticipazioni, trama, cast e tutto quello che sappiamo sulla quinta stagione

News Serie TV

La serie teen spagnola è stata già rinnovata per un quinto capitolo: le anticipazioni e tutto quello che c'è da sapere.

Elite è tornata su Netflix lo scorso 18 giugno con la quarta stagione immediatamente balzata al primo posto nella Top 10 dei contenuti più visti sul servizio di video in streaming. Le nuove storie dei ragazzi di Las Encinas - sia i vecchi che i nuovi - hanno appassionato i fan che, terminata la maratona, si chiedono quando uscirà la quinta stagione e cosa dobbiamo aspettarci dai nuovi episodi. Fortunatamente abbiamo già parecchie informazioni: ecco tutte le anticipazioni e tutto quello che sappiamo sulla trama e sul cast della prossima stagione.

Elite 5 è stata già confermata: A che punto è la produzione

Elite è stata rinnovata in anticipo per una quinta stagione, ancora prima del debutto della quarta. La notizia è stata ufficializzata lo scorso febbraio con un video che vede protagoniste due attrici della serie, l'interprete di Rebeka Claudia Salas e la new entry Martina Cariddi. Le riprese della quinta stagione, per quanto ne sappiamo, sono sicuramente iniziate e forse anche terminate. Difficile immaginare, però, quanto dovremo aspettare per i nuovi episodi. Probabilmente diversi mesi se non un anno.

Elite: Il riassunto della quarta stagione

Come Elite ci ha abituati, anche nella quarta stagione ci sono stati scandali, triangoli amorosi e un omicidio. Le new entry Diego Martín, Carla Díaz, Martina Cariddi e Manu Rios, interpreti rispettivamente del nuovo preside di Las Encinas Benjamín e dei suoi figli Ari, Mencìa e Patrick, hanno cercato di farci dimenticare alcuni dei vecchi protagonisti che avevano lasciato la serie alla fine della quarta stagione. A loro si è unito anche Pol Granch nei panni del principe Phillipe, l'erede al trono di un principato dell'Europa centrale.

L'intera quarta stagione ruota attorno a un mistero: chi ha attaccato Ari, rinvenuta in fin di vita al lago? Tramite i flashback veniamo pian piano a conoscenza dell'intera storia, con gli episodi che hanno mescolato le carte in modo significativo: si scopre che il responsabile dell'aggressione è Armando (Andrés Velencoso), un ex studente di Las Encinas. Guzmán (Miguel Bernardeau) lo uccide per poi nascondere il corpo in fondo al lago con l'aiuto di Rebeka (Claudia Salas) e Samuel (Itzán Escamilla). Ari, rimasta sola, ubriaca e insanguinata, cade nel lago ma grazie ai soccorsi viene salvata. Al suo risveglio, però, non sa del destino di Armando. Per fugare ogni sospetto sul suo coinvolgimento nell'omicidio, Guzmán - che intanto si è reso conto che è Samuel la persona con cui Ari vuole stare - decide di lasciare la città insieme ad Ander (Arón Piper) che intanto si allontana da Omar dopo essere stato coinvolto in un turbolento triangolo amoroso con quest'ultimo e Patrick. Intanto Cayetana (Georgina Amoròs), che si era avvicinata al principe Phillipe rivelatosi un predatore sessuale, riceve le scuse di quest'ultimo che si redime e chiama anche la ragazza che aveva aggredito in una precedente occasione.

La trama e le anticipazioni

A questo punto, conoscendo le dinamiche di Elite, la quinta stagione potrebbe partire dal segreto sull'omicidio di Armando: Rebeka e Samuel terranno la bocca chiusa anche se il corpo verrà inevitabilmente ritrovato? Rebeka, che ora è legata a Mencía, le dirà la verità? Inoltre scopriremo come e se proseguirà la relazione tra Ari e Samuel e se il pentimento di Phillipe sarà sincero. È molto probabile che diversi personaggi verranno smascherati per il loro comportamento ipocrita. Sicuramente un ruolo decisivo potrebbero svolgerlo due new entry già annunciate.

Il cast: Annunciate le new entry Valentina Zenere e André Lamoglia

Sappiamo infatti già che l'attrice argentina Valentina Zenere e l'attore brasiliano André Lamoglia si sono uniti al cast della prossima stagione. Naturalmente non conosciamo ancora nulla sui personaggi che interpreteranno (solo i nomi, Sofía e Gonzalo) ma il loro coinvolgimento potrebbe rivelarsi particolarmente interessante. L'attore francese Adam Nourou, inoltre, interpreterà un personaggio di nome Eric.

Chi tornerà e chi ha lasciato la serie

In Elite 5 dovrebbero tornare tutti i personaggi che già conosciamo, fatta eccezione di Guzmán (Miguel Bernardeau), Ander (Aron Piper) e Armando. Non è detto, comunque, che i primi due abbiano lasciato Madrid per sempre, anzi. Forse li rivedremo anche se per poche scene. I cambi di cast, comunque, in questa serie sono all'ordine del giorno e - come abbiamo visto nelle storie brevi rilasciate da Netflix prima della quarta stagione dove sono apparse le vecchie conoscenze Carla e Nadia - tutti potrebbero tornare, prima o poi.

Elite: Prima della stagione 5 (e la stagione 6) arrivano tre nuove storie brevi natalizie

Netflix, inoltre, ha già rinnovato Elite anche per una sesta stagione. Ma non è tutto: il 15, 20 e 23 dicembre arriveranno in streaming 3 nuove storie brevi a tema natalizio. La prima storia seguirà Phillipe, Caye e il nuovo personaggio Felipe, interpretati rispettivamente da Pol Granch, Georgina Amorós e Àlex Monner. La seconda racconterà una storia con protagonisti Samuel e Omar, i personaggi di Itzan Escamilla e Omar Ayuso. La terza, invece, sarà tutta dedicata a Patrick, la recente new entry della quarta stagione con il volto del cantante e modello Manu Ríos. Guardate qui sotto l'intrigante trailer ufficiale.