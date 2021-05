Elite 4 esce in anticipo? Arriva una sorpresa per i fan!

News Serie TV

Un messaggio sui social annuncia che quattro cortometraggi precederanno l'uscita ufficiale della quarta stagione del teen drama, prevista per il 18 giugno.

L'estate 2021 si preannuncia molto più caliente per l'arrivo della quarta stagione di Elite, il teen drama spagnolo di Netflix creato da Carlos Montero e Darío Madrona. L'appuntamento con i nuovi episodi è fissato ufficialmente per il 18 giugno ma sui profili social ufficiali della serie è apparso recentemente un misterioso post che lascia presagire una sorpresa da parte di Netflix: 4 speciali cortometraggi o storie brevi che ci prepareranno alla visione della quarta stagione.

#EliteWeek es una semana llena de sorpresas, crushes y fiestas:

💥4 Historias Breves del 14 - 17 de junio

💥#Elite4 el 18 de junio#EliteWeek is all about surprises, parties and crushes:

💥4 Short Stories 14 - 17 JUN

💥#Elite4 18 JUN



are you ready? pic.twitter.com/GErq5AHNDl — EliteNetflix (@EliteNetflix) May 13, 2021

Elite: Arrivano quattro speciali prima della quarta stagione

L'evento, chiamato Elite Week, consisterà in quattro storie brevi rilasciate dal 14 al 17 giugno. "Una settimana di sorprese, cotte e feste", si legge nel post. Nel breve video che accompagna l'annuncio si intravedono alcuni indizi come una valigia, un giardino estivo e una busto di una statua con gli occhi coperti. Dopo le incertezze iniziali sulla natura di questi quattro speciali, a chiarire le cose ci hanno pensato i creatori della serie. Tramite un comunicato, hanno spiegato che si tratterà di brevi storie che espanderanno l'universo di Elite e saranno ambientate nell'estate che precede il nuovo anno scolastico a Las Encinas. Nelle prime foto disponibili vediamo Miguel Bernardeu (Guzmán), Georgina Amorós (Cayetana), Claudia Salas (Rebeka), Omar Ayuso (Omar) e Arón Piper (Ander) che si rilassano a bordo piscina. "Abbiamo pensato che in questi tempi incerti, volevamo fare un regalo ai fan. E quale modo migliore per rendere più piacevole l'attesa della quarta stagione che regalare al pubblico queste piccole storie piene di intimità, amore, divertimento, amicizia e un po' di follia? È un regalo per tutti i fan ed è stato un privilegio per Darío e per me poterli scrivere", ha chiarito Carlos Montero.

Negli speciali torneranno i vecchi attori?

Non sappiamo molto altro (e neppure se arriveranno in streaming su Netflix o sui social) ma è probabile che in questi speciali non vedremo ancora i nuovi personaggi di Elite che nella quarta stagione affiancheranno alcuni dei volti noti della serie. Si tratta di Manu Rios, Carla Díaz, Martina Cariddi e Pol Granch interpreti rispettivamente di Patrick, Ari, Mencía e Phillipe. Come è noto, la quarta stagione di Elite inaugurerà un nuovo anno scolastico presso il liceo più prestigioso di Spagna ma questa volta, a cercare di mettere in ordine le cose, ci sarà un nuovo preside interpretato da Diego Martín che porterà con sé i suoi figli adolescenti Patrick, Ari e Mencía. Questi nuovi protagonisti cercheranno di colmare il vuoto lasciato da Ester Exposito (Carla), Jorge Lopez (Valerio), Mina El Hammani (Nadia) e Danna Paola (Lucrecia) che hanno lasciato la serie alla fine della terza stagione. C'è quindi anche chi, guardando meglio il video che ha annunciato questi 4 speciali, ha intravisto quelli che sembrerebbero degli indizi che riportano alla mente i personaggi a cui abbiamo detto addio: si vede, per esempio, una valigia con le iniziali di Carla (C.R.C.) o un libro con delle foto di Nadia e Guzman come segnalibro. Significa forse che i vecchi attori faranno una breve apparizione in questi cortometraggi per salutare i fan? Sembra difficile, ma sognare non costa nulla.

Per tutte le altre notizie sulla serie, vi invitiamo a consultare il nostro approfondimento con le anticipazioni e tutto quello che sappiamo su Elite 4.