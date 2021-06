Elite 4 da oggi su Netflix: Dove eravamo rimasti e cosa dobbiamo aspettarci dalla quarta stagione

News Serie TV

Il teen drama spagnolo torna in streaming con otto nuovi episodi e un cast parzialmente rinnovato.

I fan l'hanno attesa oltre un anno e la quarta stagione di Elite è disponibile finalmente su Netflix da questa mattina, 18 giugno. Il teen drama spagnolo creato da Carlos Montero e Darío Madrona è tornato con 8 nuovi episodi che ci riportano tra i corridoi di Las Encinas, la scuola più privilegiata di Spagna. Una nuova tragedia sconvolge le vite dei giovani protagonisti e nuovi personaggi arrivano dando fuoco a un rinnovato scontro tra classi sociali e stili di vita. Prima di iniziare la maratona, ripercorriamo i fatti della scorsa stagione grazie a una clip riassuntiva di Netflix e prepariamoci alle novità di questa bollente quarta stagione.

Elite, dove eravamo rimasti: Il riassunto della terza stagione

La terza stagione aveva chiuso un cerchio: alcuni personaggi si erano diplomati lasciando definitivamente i banchi di scuola, altri dovevano ripetere l'anno. Tutte le questioni rimaste in sospeso dalla seconda stagione erano arrivate a conclusione, con la tragica morte di Polo (Álvaro Rico) archiviata come suicidio. Alla fine abbiamo dovuto dire addio a Ester Expósito (Carla), Danna Paola (Lucrecia), Mina El Hammani (Nadia), Jorge López (Valerio) e Álvaro Rico (Polo) (sebbene Carla e Nadia siano tornate nelle storie brevi di Elite che Netflix ha rilasciato nei giorni scorsi). Guzmán (Miguel Bernardeau) e Rebeka (Claudia Salas) erano stati sospesi poco prima della fine dell'anno scolastico e destinati, quindi, a ripeterlo insieme a Ander (Arón Piper) e (a sorpresa) Omar (Omar Ayuso). Infine avevamo lasciato Cayetana (Georgina Amoròs) tra i corridoi della scuola con la divisa di addetta alle pulizie.

Elite 4: La trama e i nuovi attori

Nella quarta stagione di Elite la scuola più privilegiata di Spagna è, ancora una volta teatro di una tragedia. Arriva un nuovo direttore (la new entry Diego Martín), anche uno degli uomini d'affari più potenti d'Europa, ed è determinato a riportare l'ordine a Las Encinas. Insieme a lui arrivano i suoi tre figli Ari, Mencía e Patrick (Carla Díaz, Martina Cariddi e Manu Rios): tre adolescenti viziati abituati a prendersi sempre quello che vogliono.

Ancora una volta, inizia una battaglia tra vecchi e nuovi compagni di compagni di classe (tra cui il principe Phillipe Florian Von Triesenberg interpretato dall'altra new entry Pol Granch). Lo scontro mette più che mai alla prova i valori dell'amicizia, dell'amore, della lealtà, della scoperta della propria sessualità, del potere invincibile dei privilegiati e della cultura del silenzio. Dal confronto esplode una tragedia con una vittima e un carnefice la cui identità deve essere svelata. La serie è stata già rinnovata per una quinta stagione quindi, molto probabilmente, questa stagione si chiuderà con un cliffhanger importante.

Intanto vi ricordiamo, prima di immergervi nella visione di Elite 4, che sono disponibili su Netflix quattro storie brevi, o episodi speciali, rilasciate nei giorni scorsi e che raccontano storie inedite ambientate prima dell'inizio del nuovo anno scolastico. Qui sotto, invece, trovate il trailer ufficiale italiano della quarta stagione di Elite.