Elite 4: Il bollente trailer ufficiale italiano della quarta stagione

I nuovi episodi del teen drama spagnolo saranno disponibili dal 18 giugno ma saranno preceduti da quattro inedite storie brevi.

Un nuovo folle anno scolastico attende gli studenti di Las Encinas nella quarta stagione di Elite, il seguitissimo teen drama spagnolo di Netflix creato da Carlos Montero e Darío Madrona. Nuovi personaggi, nuovi amori e - soprattutto - una nuova tragedia saranno al centro del prossimo ciclo di episodi di cui Netflix ci dà un assaggio oggi con il concitato trailer ufficiale italiano.

Elite 4: La trama ufficiale della quarta stagione e nuovi personaggi

Nella quarta stagione di Elite la scuola più privilegiata di Spagna sarà, ancora una volta teatro di una tragedia. Arriverà un nuovo direttore (la new entry Diego Martín), anche uno degli uomini d'affari più potenti d'Europa, e sarà determinato a rimettere l'istituto di Las Encinas, - che, secondo lui, è andato fuori strada nel negli ultimi anni - di nuovo in carreggiata. Porterà con sé i suoi tre figli Ari, Mencía e Patrick (Carla Díaz, Martina Cariddi e Manu Rios): tre adolescenti troppo abituati a fare sempre a modo loro e ad avere quello che vogliono quando lo vogliono ad ogni costo.

Ancora una volta, inizierà una battaglia tra vecchi e nuovi compagni di compagni di classe (tra cui il principe Phillipe Florian Von Triesenberg interpretato dall'altra new entry Pol Granch che avrà a che fare con la povera Cayetana, ora donna delle pulizie della scuola). Sarà uno scontro tra fazioni che metterà più che mai alla prova i valori dell'amicizia, dell'amore, della lealtà, della scoperta della propria sessualità, del potere invincibile dei privilegiati e della cultura del silenzio. Dal confronto esploderà una tragedia con una vittima e un carnefice la cui identità dovrà essere svelata.

Quattro storie brevi prima della quarta stagione

Dal 14 al 17 giugno, però, la quarta stagione di Elite sarà preceduta da quattro storie brevi, o episodi speciali, che saranno disponibili sempre su Netflix. Scritti da Carlos Montero e Darío Madrona in persona, sono quattro cortometraggi che racconteranno storie inedite ambientate nell'estate che precede il nuovo anno scolastico. I protagonisti saranno: Guzman, Cateyana e Rebeka in quello in uscita il 14 giugno, Nadia e Guzman in quello del 15 giugno, Ander, Omar e Alexis in quello del 16 giugno, Carla e Samuel in quello del 17 giugno. Sarà l'occasione per rivedere per un'ultima volta anche le attrici Ester Expósito e Mina El Hammani che hanno lasciato la serie alla fine della terza stagione ma che - a quanto sembra anche dal trailer - faranno capolino anche nei nuovi episodi.

Per tutte le altre notizie sulla serie, vi rimandiamo al nostro speciale con tutte le anticipazioni e quello che sappiamo su Elite 4.