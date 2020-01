Elite 3: Ecco quando esce la terza stagione!

News Serie TV

Netflix ha annunciato quando saranno disponibili i nuovi episodi della serie spagnola.

La notizia era nell'aria e, già dopo l'uscita della seconda stagione lo scorso settembre, i fan di Elite avevano iniziato a chiedersi quando sarebbe stata resa disponibile la terza stagione della serie. Si sapeva già che la serie era stata rinnovata per un terzo ciclo di episodi lo scorso ottobre e che le nuove puntate erano state già girate. Ora Netflix ha finalmente dato qualche notizia in più: ecco quando esce la terza stagione di Elite.

Elite 3: La data della terza stagione

Netflix ha annunciato sulle sue pagine social ufficiali che rivedremo Guzmán (Miguel Bernardeau) e compagni già nel mese di marzo 2020. La data precisa non è stata ancora resa nota ma, a giudicare dalle reazioni dei fan sui social, c'è già molta attesa.

Elite 3: Cosa succederà nella terza stagione?

Come già annunciato in precedenza, nella terza stagione conosceremo due nuovi personaggi: Yeray e Malick, questi i nomi, interpretati rispettivamente dagli attori Leïti Sène e Sergio Momo. Finora sappiamo solo che le new entry interpreteranno due nuovi alunni della scuola, ma non abbiamo altre informazioni sul ruolo che avranno nei nuovi episodi. Di certo gli appassionati alle vicende dei ragazzi di Las Encinas vorranno sapere se nel terzo ciclo di episodi ci sarà giustizia e se Polo (Álvaro Rico) verrà arrestato dopo il finale aperto della stagione precedente.