Elite 3, Álvaro Rico: "Le scene di sesso? Mai avuto problemi a girarle"

L'attore che nella serie Netflix interpreta Polo ha svelato qualche retroscena sulle sequenze piccanti di cui è stato protagonista.

La sua esperienza in Elite sembra essersi conclusa vista la fine riservata al suo personaggio, Polo, scomparso nel finale della terza stagione della serie. Ma Álvaro Rico ha ancora molto da dire sulla sua partecipazione alla serie che lo ha fatto conoscere al grande pubblico. Il suo personaggio, infatti, è stato uno dei più controversi del teen drama di Netflix: bisessuale, poliamoroso e figlio di una coppia omosessuale, è stato protagonista anche di alcune scene di sesso da togliere il fiato. Ma come le ha affrontate Álvaro Rico? Ecco qualche confidenza che l'attore ha fatto al magazine ICON di El País.

Le difficoltà di Polo nella terza stagione di Elite

L'attore ha confermato che gli episodi arrivati da poco in streaming su Netflix sono stati i più difficili per il personaggio di Polo. "Deve affrontare la giungla di Las Encinas, il suo istinto è sopravvivere e deve creare una nuova vita e ricostruirne i pezzi. Non è facile per lui, soprattutto perché vuole ottenere il perdono di Guzmán". Sul rapporto che ha creato col suo personaggio, Rico ha affermato: "Polo mi ha dato più di quanto io abbia dato a lui. Ho capito che non è uno psicopatico né un Machiavelli. Piuttosto è un ragazzo spaventato che a un certo punto è arrivato fino a uccidere una persona".

I segreti dietro alle scene hot di Polo

Nel corso della serie, Álvaro Rico ha dovuto girare diverse scene di sesso, anche di diverso tipo (persino vorticosi ménage à trois). Eppure l'attore ha riferito di non aver avuto problemi a interpretarle. "Nessuna scena di sesso mi ha disturbato. Per me una ripresa hot era uguale a quella in un corridoio della scuola. Certo, ho dato più importanza a quelle che erano più drammatiche. Ma quello che ho imparato, sul set, è che la chiave per girare queste scene è avere fiducia nel tuo partner e seguire le istruzioni del regista. Mi sono divertito a interpretarle come se fossero una coreografia". A chi gli ha chiesto se ha dovuto rapportarsi con un vero e proprio coach per prepararsi, l'attore ha detto che un ruolo importante può svolgerlo il manager che fa da intermediario col regista. "Ma forse queste scene hot sono più delicate per le donne, che più facilmente dettano legge su quello che permettono si veda. Per quanto mi riguarda, non c'è stato nulla che mi ha preoccupato".

Elite continuerà? Il parere di Álvaro Rico

L'interprete di Polo ha parlato anche del futuro della serie che, molto probabilmente, continuerà anche senza di lui. "Spero che la fine di Elite arrivi il più tardi possibile perché fin qui è stata creata una storia molto bella. Speriamo che tra dieci anni i nostri personaggi celebrino il Natale e aprano una bottiglia di champagne", ha scherzato l'attore.

Per tutte le anticipazioni sul futuro del teen drama spagnolo di Netflix, potete consultare il nostro articolo in cui facciamo il punto sulla quarta stagione di Elite.