Echo: La supereroina Maya Lopez si mostra nella prima foto della nuova serie Marvel

Le riprese della nuova serie, che vedono come protagonista Alaqua Cox, sono in corso ad Atlanta.

Alaqua Cox torna nei panni dell'implacabile eroina Maya Lopez aka Echo nella prima foto dell'omonima serie appena diffusa da Disney+. Le riprese sono in corso ad Atlanta e lo show, l'ennesimo targato Marvel Studios, debutterà in streaming nel 2023.

Echo: La trama

Dopo aver fatto il suo debutto all'interno del MCU in Hawkeye, in Echo torna Maya Lopez, leader sorda di una gang decisa a far pagare a Ronin, alias Clint Barton, le sue azioni vendicative. La serie ci racconterà anche le origini della supereroina la cui condotta spietata a New York la segue anche nella sua città natale. Secondo la sinossi ufficiale diffusa da Disney+, "la ragazza deve affrontare il suo passato, ricollegarsi alle sue radici native americane e riscoprire il significato di famiglia e comunità se vuole sperare di riuscire ad andare avanti".

Il resto del cast

Recitano in Echo anche Chaske Spencer (Wild Indian), Tantoo Cardinal (Stumptown), Devery Jacobs (Reservation Dogs), Cody Lightning (Hey, Viktor!), Graham Greene (I segreti di Wind River) e Zahn McClarnon (Reservation Dogs). La serie è diretta da Sydney Freeland (Navajo) e Catriona McKenzie (Gunaikurnai) mentre la squadra di produttori esecutivi comprende, oltre al solito Kevin Feige, anche Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum e Stephen Broussard.