Echo: Conto alla rovescia per la serie Marvel, ecco un nuovo violento teaser trailer

Tutti e 5 gli episodi della serie con Alaqua Cox saranno subito disponibili: è la prima volta per una serie targata Marvel Studios.

Il 2024 dei Marvel Studios inizia con Echo, lo spin-off di Hawkeye incentrato sull'eroina Maya Lopez interpretata da Alaqua Cox. Come accaduto per la seconda stagione di Loki, Disney+ ha deciso di anticiparne leggermente l'uscita. Tutti e cinque gli episodi che compongono la serie saranno disponibili in Italia alle 3 del mattino del 10 gennaio 2024 (e sarà la prima volta che una serie Marvel sarà resa disponibile in blocco, abbandonando quindi la modalità di rilascio degli episodi settimanale). Nell'attesa, guardate qui sotto un nuovo violento teaser trailer diffuso da Disney+.

Echo: La trama e il cast

Echo racconta la storia dell'eroina sorda e nativa americana Maya Lopez (Alaqua Cox), inseguita dall'impero criminale di Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio). Quando il suo viaggio la riporta a casa, Maya deve confrontarsi con la propria famiglia e la sua eredità. Maya, lo ricordiamo, possiede la capacità di replicare perfettamente le mosse di arti marziali dei suoi avversari, motivo per cui si è guadagnata in soprannome di Echo. Il cast comprende anche Chaske Spencer (Wild Indian), Graham Greene (1883), Tantoo Cardinal (Killers of the Flower Moon), Devery Jacobs (Reservation Dogs), Zahn McClarnon (Dark Winds) e Cody Lightning (Hey, Viktor!)

I primati di Echo

Echo segnerà per i Marvel Studios diverse prime volte. Oltre a essere la prima volta in cui una serie targata Marvel debutta con tutti gli episodi al momento del lancio, negli Stati Uniti sarà la prima serie Marvel ad andare in streaming sia su Disney+ che su Hulu. Cosa più importante è la prima serie a uscire sotto la nuova etichetta Marvel Spotlight. Cosa significa? Per godersi la visione, non sarà necessario essere super esperti del mondo Marvel. Si tratta di una sottocategoria che ingloberà diversi prodotti indipendenti rispetto ad altri film e serie Marvel e rivolti essenzialmente anche a chi non ha visto o non vuole vedere le altre produzioni. Tutti, così, potranno godersi la visione senza l'ansia di doversi ricordare dettagli o easter egg di cui magari ci si è dimenticati.