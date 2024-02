Ecco cosa l'ideatore di X-Files Chris Carter pensa del remake "diverso" di Ryan Coogler

News Serie TV

La nuova serie è tuttora in sviluppo. Tuttavia, sono ancora pochissimi i dettagli.

Risale a poco meno di un anno fa la notizia piuttosto clamorosa dello sviluppo di un remake della serie di fantascienza di culto X-Files. Il progetto è nelle mani del regista e sceneggiatore di Black Panther: Wakanda Forever Ryan Coogler, la cui intenzione è creare qualcosa di "diverso". In un'intervista con TheWrap, Chris Carter, che X-Files l'ha ideata nel 1993, ha parlato del progetto rivelando, tra le altre cose, di non avere alcun ruolo nella nuova versione.

Il remake di X-Files: Parla Chris Carter

Nonostante non stia dando il suo contributo, Chris Carter dà la sua benedizione alla certamente non facile impresa di Ryan Coogler. Lo sceneggiatore, regista e produttore esecutivo ha spiegato che il destino del concept spetta ai proprietari della serie, 20th Century Fox e Disney, ma di essere contento che gliene abbiano parlato prima di prendere ufficialmente l'iniziativa. "Sono onorato che siano venuti da me e me l'abbiano chiesto, non il mio permesso, ma la mia benedizione", ha detto.

Al momento si conosce ben poco della nuova serie. All'epoca, Carter aveva detto: "Ho appena parlato con un giovane, Ryan Coogler, che sta per rifare X-Files con un cast diverso. Quindi ha il suo bel daffare, perché abbiamo esplorato così tanti territori". E, in merito al suo coinvolgimento, aveva detto di non escluderlo a determinate condizioni: se i protagonisti della serie originale David Duchovny e Gillian Anderson "volessero rifarla, sì, probabilmente sarei ispirato". Tuttavia, ciò sembra improbabile. Nel 2018, parlando con i giornalisti, Anderson aveva detto che, sebbene fosse grata per la "straordinaria opportunità" di interpretare l'agente Dana Scully in nove stagioni della serie originale, due del revival e due film, "è ora per me di appendere il cappello di Scully al chiodo. Questo è quanto - sono molto seria".