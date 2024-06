Ecco come Gen V gestirà l'assenza del compianto Chance Perdomo nella stagione 2

News Serie TV

Il co-ideatore Eric Kripke ha rivelato anche che l'imminente quarta stagione di The Boys creerà un ponte con la seconda dello spin-off.

Il co-ideatore e produttore esecutivo di Gen V Eric Kripke ha fornito dettagli più precisi su come lo spin-off di The Boys giustificherà l'assenza di Andre Anderson nella prossima seconda stagione in seguito alla tragica morte del suo interprete, Chance Perdomo.

Gen V: Cosa succederà ad Andre nella stagione 2?

Lo scorso 29 marzo, il 27enne Perdomo è morto in seguito a un incidente in moto. L'attore stava viaggiando attraverso lo Stato di New York, diretto a Toronto per iniziare le riprese della seconda stagione di Gen V. Alcune settimane dopo, i produttori della serie hanno rilasciato una dichiarazione informando che non avrebbero riassegnato il ruolo di Andre, ma che si sarebbero presi "il tempo e lo spazio per rielaborare le storie della seconda stagione", aggiungendo che "onoreremo Chance e la sua eredita". Ora, a tre settimane dall'inizio delle riprese, Kripke ha rivelato a TVLine cosa dobbiamo aspettarci.

Il co-ideatore ha confermato che anche il Super interpretato da Perdomo sarà morto, quando Gen V tornerà con la stagione 2. "Prima di tutto, è così incredibilmente tragico, e il mio affetto va alla sua famiglia", ha detto Kripke. "Non stiamo cercando di sostituirlo perché non possiamo. Racconteremo la morte del personaggio nello show. Quindi sarà molto pesante e davvero emotivamente difficile per il cast. Vogliamo solo onorare Chance nel miglior modo possibile".

Gen V e The Boys sempre più connesse

Parlando della nuova stagione, Kripke ha anticipato che sarà "davvero intensa. È divertente ritrovare le proprie gambe nella seconda stagione di uno show e iniziare concretamente a scavare nella storia e nei personaggi". Chiaramente, non ha potuto anticipare nulla - ma ha detto che riprenderà dal cliffhanger finale dello scorso novembre, che ha visto Marie (Jaz Sinclair), Jordan (London Thor e Derek Luh), Andre ed Emma (Lizze Broadway) intrappolati in una stanza sigillata in un luogo sconosciuto -, perché rovinerebbe la sorpresa a chi sta attendendo impaziente l'imminente debutto della stagione 4 di The Boys (il 13 giugno in streaming su Prime Video ogni giovedì).

Kripke ha detto che, proprio come il finale di Gen V si collega alla nuova stagione di The Boys, dopo la scoperta da parte di Billy Butcher del virus ammazza-Super, il ritorno dello spin-off "è collegato al finale della stagione 4 di The Boys". Il produttore ha speso qualche parola anche per Cipher, il nuovo preside della Godolkin University interpretato dalla recente aggiunta al cast Hamish Linklater. "È davvero spaventoso", ha anticipato. "Volevo lavorare con Hamish da sempre. È stato incredibile in Midnight Mass. Interpreta un personaggio molto complicato e misterioso. Sono entusiasta che la gente lo veda".