È ufficiale: Emily in Paris tornerà con una quinta stagione! L'annuncio di Lily Collins

Un espresso tutto italiano, un maritozzo sul tavolo e sullo sfondo il panorama spettacolare della Città Eterna: la protagonista annuncia ufficialmente il rinnovo di Emily in Paris per la stagione 5.

Il soggiorno romano di Emily Cooper continua! Netflix ha annunciato che Emily in Paris è stata rinnovata per una quinta stagione. La notizia è arrivata con un video e alcune foto in cui la protagonista Lily Collins sorseggia un tipico espresso italiano su una terrazza della Capitale e si gode il panorama... e un bel maritozzo alla panna. Indizio del fatto che, come anticipato già dall'ideatore della serie Darren Star durante la conferenza stampa di presentazione della seconda parte della quarta stagione, molto probabilmente la prossima stagione ripartirà proprio dall'Italia, precisamente da Roma dove abbiamo lasciato la protagonista nel finale della quarta.

Il successo di Emily in Paris

Emily in Paris è ormai uno dei successi più luminosi di Netflix. La quarta stagioneha debuttato il 15 agosto al primo posto nella Top 10 Globale di Netflix con 19,9 milioni di visualizzazioni nei suoi primi quattro giorni, raggiungendo la Top 10 di 93 Paesi. La serie è rimasta nella classifica da allora per quattro settimane consecutive e tuttora staziona al primo posto della Top 10 globale del servizio. Ma ciò non vale solo per la quarta stagione: ognuna delle quattro stagioni si è sempre posizionata nella Top 10 globale delle serie tv in lingua inglese per diverse settimane.

Da dove ripartirà la quinta stagione

La notizia del rinnovo arriva poco meno di una settimana dopo la sfavillante anteprima mondiale della Parte 2 della stagione 4 tenutasi al The Space Cinema Moderno di Roma, a Piazza della Repubblica. In quell'occasione gli spettatori hanno potuto vedere - in anteprima rispetto al 12 settembre, quando i nuovi 5 episodi sono usciti su Netflix - gli ultimi due episodi della quarta stagione girati a Roma. Nella Parte 2 Emily ha affrontato le conseguenze della rottura con Gabriel (Lucas Bravo) ma ha deciso anche di seguire il cuore raggiungendo un nuovo ragazzo italiano - Marcello Muratori (Eugenio Franceschini) - conosciuto sulle Alpi francesi e poi ritrovato a Parigi. Su suo invito, ha deciso di fargli visita a Roma e godersi la sua personale vacanza romana. Almeno fino a quando la sua relazione sentimentale non ha finito per condizionare anche il suo lavoro e Sylvie (Philippine Leroy-Beaulieu) e gli altri colleghi dell'Agence Grateau sono atterrati a Roma per chiudere un accordo con l'azienda della famiglia Muratori.

A quel punto Sylvie ha chiesto a Emily di rimanere in Italia per occuparsi del lancio dell'ufficio romano dell'Agence Grateau. La giovane direttrice marketing coglierà la palla al balzo conciliando, ancora una volta, lavoro e relazioni amorose? Quel che è certo è che la quinta stagione ripartirà proprio da Roma, dove abbiamo lasciato la protagonista nel finale della quarta stagione. E noi speriamo di rivedere prestissimo Lily Collins sfrecciare su una Vespa in città.