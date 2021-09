È morto Willie Garson, volto amato di Sex and the City e White Collar

News Serie TV

L'attore, che da tempo lottava con un cancro, ha interpretato Stanford, l'amico gay di Carrie Bradshaw. Ruolo che negli ultimi mesi aveva ripreso nel revival And Just Like That...

È un colpo al cuore la notizia, arrivata nella notte, della morte a soli 57 anni dell'attore Willie Garson, famoso e amato dal pubblico del piccolo schermo per i ruoli di Stanford in Sex and the City e di Mozzie in White Collar. Ad annunciarlo è stato il figlio Nathen, mentre diverse fonti riportano che l'attore lottava da tempo contro un cancro.

La carriera di Willie Garson

Laureatosi alla scuola di arte drammatica di Yale, Garson esordì come attore televisivo nel 1986 con piccoli ruoli in Cin cin, Casa Keaton e nella miniserie Il mostro. Dopo decine di altri ruoli da guest star, anche ne I segreti di Twin Peaks, Avvocati a Los Angeles, Innamorati pazzi, The Practice, NYPD, Crescere, che fatica!, X-Files, Buffy e Ally McBeal, nel 1998 arrivò la svolta con il memorabile ruolo di Stanford Blatch, il migliore amico gay di Carrie Bradshaw, nella comedy di successo di HBO Sex and the City. Lo interpretò in quasi 30 episodi a partire dal secondo, riprendendolo poi nel 2008, quattro anni dopo la conclusione di SATC, nell'omonimo adattamento cinematografico e subito dopo nel sequel, nel quale Stanford è convolato a nozze con Anthony in una sfarzosissima cerimonia. Inoltre, nell'ultimo periodo, Garson aveva ripreso il ruolo nel revival And Just Like That..., atteso sul servizio streaming HBO Max nei prossimi mesi. Prima di quest'ultimo lavoro, si era fatto apprezzare anche nelle sei stagioni dell'elegante crime drama di USA White Collar. Il suo Mozzie era un piccolo truffatore amico di Neal Caffrey. Negli ultimi anni aveva recitato inoltre in diversi episodi di Hawaii Five-0 e Supergirl, e come doppiatore nella serie animata di Netflix Big Mouth. "Ti amo così tanto, papà. Riposa in pace e sono davvero felice che tu abbia condiviso tutte le tue avventure con me e che sia stato capace di realizzare così tanto. Sono davvero orgoglioso di te", ha scritto Nathen su Instagram.

Il ricordo dei colleghi

Sono stati numerosi, nelle scorse ore, i messaggi di cordoglio di amici e colleghi, in particolare da Sex and the City e White Collar. Cynthia Nixon, interprete in SATC di Miranda, ha scritto su Twitter: "Sono profondamente, profondamente addolorata che abbiamo perso Willie Garson. Lo amavamo tutti e adoravamo lavorare con lui. Era infinitamente divertente sullo schermo e nella vita reale. Era una fonte di luce e amicizia e una leggenda dello spettacolo. Era un professionista consumato - sempre. Il mio cuore è con suo figlio, Nathen Garson. Spero tu sappia quanto ti amasse e quanto fosse orgoglioso di essere tuo padre". Kim Cattrall, interprete di Samantha, ha scritto: "Una notizia molto triste e una perdita terribilmente dolorosa per la famiglia di Sex and the City. Le nostre condoglianze e, caro Willie, riposa in pace". Mario Cantone, che lo ha affiancato nei panni di Anthony, ha scritto: "Non avrei potuto avere un partner televisivo più brillante. Sono devastato e del tutto sopraffatto dalla tristezza. È stato portato via da tutti noi troppo presto. Sei stato un regalo degli dèi. Riposa in pace, mio dolce amico. Ti voglio bene". Per HBO e HBO Max, "Willie Garson era nella vita, come sullo schermo, un amico devoto e una luce brillante per tutti nel suo universo. Ha creato uno dei personaggi più amati del pantheon HBO ed è stato un membro della nostra famiglia per quasi 25 anni. Siamo profondamente rattristati di apprendere della sua scomparsa ed estendiamo le nostre sincere condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari".

Molto toccante il tributo condiviso su Instagram dalla co-star di White Collar Matt Bomer: "Willie, non mi capacito. Non è giusto. L'anno scorso mi hai insegnato così tanto sul coraggio, la resilienza e l'amore. Non riesco ancora a immaginare un mondo senza di te - dove non possa chiamarti quando ho bisogno di ridere o essere ispirato. L'ultima cosa che hai fatto quando ci siamo salutati è stata tirare giù la mascherina (odio il covid), sorridere e farmi l'occhiolino. So che non rifletteva il dolore che stavi attraversando, ma era indicativo di tutto ciò che eri e sei per me: qualcuno che mi ha tirato su, che mi ha reso migliore e che mi ha sempre, sempre fatto sorridere. Questo mi ha anche ricordato quanto sia forte la nostra famiglia di White Collar. Eravamo tutti lì per Willie e l'uno per l'altro. Ti vorrò sempre bene, Willie Garson. Vivrai sempre nei nostri cuori e nelle nostre menti. E la tua famiglia di White Collar sarà sempre qui per Nathen. Riservami un posto, perché lo sai, voglio essere al tuo tavolo lassù".