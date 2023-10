È morto Richard Moll: La star di Giudice di notte aveva 80 anni

News Serie TV

L'attore, famoso per il ruolo dell'imponente Bufalo nella sitcom legale degli anni '80, aveva recitato anche in moltissimi film, tra cui I Flintstones e Casper.

Lutto nel mondo della tv e del cinema: Richard Moll, attore reso celebre dal ruolo dell'ufficiale giudiziario Nostradamus Shannon - meglio conosciuto come il Bufalo per via della sua grande stazza - nella fortunata e longeva sitcom legale degli anni '80 Giudice di notte (Night Court nella versione originale), è morto lo scorso 26 ottobre all'età di 80 anni. Lo comunica la sua famiglia, senza rendere note le cause ma confermando che Moll si trovava nella sua casa a Big Bear Lake, in California, quando la sua anima è volata in cielo.

Addio a Richard Moll: La carriera dell'attore

Alto 2,03 metri, la statura elevata e il fisico possente di Richard Moll lo avevano fatto recitare spesso nel ruolo dell'antagonista. Tra questi, uno dei più famosi è quello del fantasma sfigurato Big Ben nel film del 1986 Chi è sepolto in quella casa?. Moll era apparso in molte pellicole nel corso di una carriera iniziata alla fine degli anni '70, dopo essersi innamorato della recitazione al Will Geer Theatre, esibendosi in opere di Shakespeare. Questo anche grazie alla popolarità accumulata durante il suo periodo in Giudice di notte. Il suo Bull era un personaggio solo in apparenza ottuso e in realtà molto intelligente, ricordato per il suo "Ooo-kay" e per il modo in cui batteva rumorosamente una mano sulla testa quando si rendeva conto di aver commesso un errore. La distintiva testa rasata del personaggio fu invece una casualità: stava girando un film di fantascienza (Tempesta metallica, 1983) e si era prestato ai casting senza capelli. I produttori adorarono così tanto il suo look che, dopo averlo scelto, decisero di continuare a tenerlo con la testa rasata per tutta la durata della serie, dal 1984 al 1992.

Al cinema recitò anche ne I Flintstones, accanto ad Arnold Schwarzenegger in Una promessa è una promessa e in Casper. Dopo Giudice di notte, NBC lo scelse anche per un ruolo ricorrente in Getting By. Aveva ottenuto inoltre ruoli da guest star in Happy Days, Laverne & Shirley, Mork & Mindy, Fantasilandia, Hazzard, A-Team, La signora del West, Sposati con figli e tante altre. Moll era molto richiesto anche come doppiatore. Era stato la voce di Harvey Dent/Due Facce nella serie animata di culto Batman e quella di Scorpion in Spider-Man. I suoi impegni a Hollywood non avevano rallentato con l'avanzare dell'età e anche negli anni Duemila si contano decine di ruoli. Tra i titoli più celebri, le serie Smallville e Cold Case e i film Scary Movie 2 e Scooby-Doo! La maledizione del mostro del lago. Un appassionato osservatore di uccelli e amante della natura, aveva trascorso gli ultimi tempi nella comunità montana di Big Bear Lake. Lascia i figli Chloe e Mason Moll, l'ex moglie e cara amica Susan Moll e i figliastri Cassandra Card e Morgan Ostling.