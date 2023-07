È morto Manny Coto: Lo sceneggiatore di 24 e Dexter aveva 62 anni

News Serie TV

Negli ultimi anni, lo sceneggiatore e produttore aveva lavorato alla serie antologica American Horror Story.

Il suo è un nome che avrete sicuramente letto durante la visione di alcune delle vostre serie tv preferite. E siamo certi che più volte ne avrete apprezzato il lavoro esemplare. Manny Coto, sceneggiatore e produttore tra i più talentosi di Hollywood, premiato con l'Emmy per il suo lavoro in 24 e conosciuto per i suoi trascorsi in Star Trek: Enterprise e Dexter, è morto domenica all'età di soli 62 anni. Da tredici mesi lottava contro un cancro al pancreas.

Manny Coto è morto: La carriera e il ricordo del fratello

Manny Coto aveva esordito come sceneggiatore alla fine degli '80, firmando un episodio del classico della tv Alfred Hitchcock presenta e, pochi anni dopo, de I racconti della cripta. Dopo diverse altre esperienze lavorative, anche sul grande schermo, nel 2002 arrivò l'affermazione con la sua prima creazione, la serie Odyssey 5, che tradiva una spiccata passione per le storie non convenzionali. Raccontava della distruzione della Terra e dei tentativi di un gruppo di astronauti in orbita di tornare indietro nel tempo e fermare l'apocalisse grazie all'intervento di un misterioso individuo noto come Il Cercatore. Odyssey 5 durò una sola stagione ma, subito dopo, Coto si unì alla squadra del fenomeno Star Trek: Enterprise, di cui avrebbe scritto oltre una dozzina di episodi e prodotto circa il doppio.

Dal 2006, Coto contribuì come sceneggiatore e produttore esecutivo al thriller della FOX 24, il più grande successo della sua carriera. Quello stesso anno, la sua prima stagione, la quinta, fu anche la prima e l'unica della serie a vincere l'Emmy come miglior drama. Negli anni successivi, firmò anche gli spin-off 24: Live Another Day e 24: Legacy, da lui ideato, dopo aver lavorato per tre anni nel fortunato crime drama di Showtime Dexter, dalla quinta alla stagione finale, ricevendo nel 2011 la sua seconda nomination all'Emmy. Negli ultimi anni aveva avuto poca fortuna con la sua creazione più recente NEXT, mentre nuove gratificazioni le aveva ottenute al fianco di Ryan Murphy nelle serie horror di FX American Horror Story e American Horror Stories.

"Ho iniziato come PA nei suoi Super-8. Era la mia ispirazione e la mia luce guida, nel lavoro e nella vita. Ho perso un fratello e un grande amico" ha scritto su Instagram il fratello minore Juan Carlos Coto, oggi uno degli sceneggiatori e produttori esecutivi di 9-1-1 e in passato con lui in 24. "Questa foto risale al 2014, quando ebbi il privilegio di consegnargli l'Imagen Creative Achievement Award. Mi sono seduto a molti panel dove le persone hanno detto di non aver mai avuto qualcuno su cui contare mentre entravano in questo business. Nessuno che lo aveva fatto come era successo a me. Non ho mai avuto quel problema. Ho avuto Manny. Era impavido, e questo ha permesso anche a me di esserlo. Raggiunge nostro fratello Jorge in paradiso. La loro memoria vivrà per sempre. Riposa in pace".