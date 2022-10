È morto Leslie Jordan, un veterano della tv amato in Will & Grace e Call Me Kat

News Serie TV

L'attore ha avuto un malore mentre guidava la sua auto a Hollywood. Call Me Kat ferma la produzione della terza stagione.

Il piccolo schermo piange uno dei suoi artisti più carismatici e amati. L'attore e cantante Leslie Jordan, famoso per il ruolo di Beverley nella sitcom Will & Grace e negli ultimi anni nel cast della comedy Call Me Kat, è morto ieri mattina in un incidente stradale. Aveva 67 anni.

Si sospetta che Jordan abbia avuto un malore durante la guida, in seguito al quale si è schiantato con la sua automobile contro un edificio a Hollywood. "L'amore e la luce che Leslie ha condiviso non si spegneranno mai e vi invitiamo a condividere i vostri ricordi e a confortarci reciprocamente in questo momento difficile", ha dichiarato un suo portavoce. "Nei prossimi giorni daremo uno sguardo a un progetto del quale Leslie era davvero orgoglioso e che non vedeva l'ora di condividere con il mondo".

La morte di Leslie Jordan: Il ricordo dei colleghi di Will & Grace

Prima di Will & Grace, uno dei momenti più alti della sua carriera, Jordan aveva accumulato una quantità impressionante di ruoli televisivi e cinematografici. Si ricordano in particolare quelli in Ragionevoli dubbi, Hearts Afire, Star Trek: Voyager, Ally McBeal e Boston Public, e in seguito in Boston Legal, Desperate Housewives, The Cool Kids e American Horror Story. Per il ruolo di Beverley, il rivale di Karen che inizialmente aveva tenuto nascosta la propria omosessualità tutt'altro che latente, vinse un Emmy come migliore guest star in una comedy nel 2006. Riprese il ruolo nel revival del 2017, apparendo in altri 4 episodi.

2Ho il cuore a pezzi", ha scritto su Facebook la star di Will & Grace Sean Hayes. "Leslie Jordan era una delle persone più divertenti con cui abbia mai avuto il piacere di lavorare. Tutti quelli che l'hanno incontrato, lo hanno amato. Non ci sarà mai nessuno come lui. Un talento unico con un cuore enorme e premuroso. Ci mancherai, mio caro". Eric McCormack ha scritto su Twitter: "Sono devastato dalla notizia della perdita di Leslie Jordan, il gentiluomo del sud più divertente e civettuolo che abbia mai conosciuto. La gioia e le risate che ha portato in ciascuno dei suoi episodi di Will & Grace erano palpabili. Se n'è andato troppo presto". Toccante il ricordo di Megan Mullally, che in un lungo messaggio su Instagram ha detto: "Ho il cuore a pezzi. Non riesco davvero a crederci. Leslie Jordan era, senza dubbio, un grande. Le persone usano spesso questa definizione, ma non sono sicura che sia sempre applicabile. Non ci sono molte persone che sono davvero brave in qualsiasi cosa. Ma Leslie era perfettamente divertente, un virtuoso della commedia. Il suo tempismo, la sua parlata, tutto apparentemente senza alcuno sforzo. Non si può avere di meglio. E che persona amichevole, amante del divertimento, buona. Ero stata con lui giusto un mese fa, al prestigioso National Book Festival... Sono davvero felice di aver trascorso un po' di tempo con lui quel giorno e dopo l'evento, solo noi, per recuperare il tempo perso. Quel giorno provai per lui un affetto profondo; era così cordiale, presente e gentile. Quando stavamo per andare, ho ricevuto un altro paio di grandi abbracci e gli ho detto che gli volevo bene, come sempre. Sono davvero contenta! Che regalo! E così, ti voglio bene, Leslie. Già mi manchi. E di una cosa sono sicura: non ci sarà mai un altro come te".

Call Me Kat ferma la produzione della stagione 3

Da tre stagioni, Jordan era tra i volti della comedy della FOX Call Me Kat, nella quale vestiva i panni di Phil, uno dei dipendenti - gay da poco di nuovo single - del cat café della protagonista interpretata dalla veterana di The Big Bang Theory Mayim Bialik. In seguito alla tragica scomparsa dell'attore, la produzione ha deciso di fermare i lavori a tempo indeterminato. "Non ci sono parole per esprimere il dolore che stiamo provando come cast e come famiglia di Call Me Kat", ha scritto Bialik su Instagram. "Leslie Jordan era un gigante. Era un gentiluomo del sud; tenero, saggio, impertinente ed esilarante. Abbiamo avuto modo di conoscerlo e amarlo al culmine della sua felicità e gioia ed è inconcepibile immaginare un mondo senza il nostro Leslie: l'uomo che sputava sulle lenti a contatto prima di mettersele negli occhi, l'uomo che aveva una storia su ogni uomo a Hollywood e anche alcune donne, l'uomo che è vissuto per far ridere la gente. Ci prenderemo del tempo per piangere e celebrare i tanti doni che Leslie ha fatto a noi e al mondo intero".

